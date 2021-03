Qui est Martina Socrate, l’idole de TikTok qui réinterprète les comédiens et trash TV

Dans le panorama de TIC Tac à présent, il existe de nombreuses personnalités italiennes bien connues parmi ceux qui fréquentent la plate-forme, et l’une d’elles est certainement Martina Socrates. Le jeune tiktoker a 22 ans et est originaire de la province de Varèse; sur TikTok, elle est connue par son nom et son prénom sous le profil @martinasocrate et est suivie par plus d’un million de followers qui l’apprécient pour ses vidéos amusantes et pour l’ironie avec laquelle elle sait raconter sa vie quotidienne et le monde qui l’entoure.

Martina est l’une des tiktokers qui a le premier et le plus profondément saisi le potentiel comique derrière le monde de la synchronisation labiale dans le domaine non musical. Parmi ses tiktok, il y a précisément cette catégorie de vidéos, dans laquelle lit les clips audio à partir de films, séries télévisées ou émissions télévisées. Si la parole provient presque toujours de l’audio recyclé de cette façon, son expressivité il est unique et représente en effet l’une de ses armes gagnantes. Martina associe ce talent à d’autres qualités: d’une excellente capacité à synchroniser le mouvement de ses lèvres avec le discours issu des clips jusqu’à une capacité sans surprise à choisir des clips et à les adapter à son quotidien.

Les débuts sur TikTok ont ​​eu lieu en 2017, lorsque la plateforme s’appelait encore Musical.ly et n’avait pas encore fini sous le contrôle du groupe chinois Bytedance, mais Martina a toujours été principalement dédiée au monde de la synchronisation labiale. Même ses premières vidéos comptent désormais des dizaines ou des centaines de milliers de vues chacune, même si celle avec laquelle elle a fini par atteindre le million de vues pour la première fois est une réinterprétation du désormais célèbre échange. entre Gerry Scotti et Francesca Cirpiani à la transmission Free Fall.

Le monde du trash télévisé est toujours resté parmi les idées de la jeune femme, qui entre-temps a pourtant cultivé d’autres canaux sociaux en plus de TikTok. Le plus populaire après la plate-forme de partage vidéo chinoise est définitivement Instagram, où Martina compte 122 000 followers et un profil en constante évolution.

