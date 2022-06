Qui est Maria Bakalova, l’actrice qui rejoint Les Gardiens de la Galaxie Vol.3

MERVEILLE

Le personnage de 26 ans devrait rejoindre Chris Pratt et Zoe Saldana dans la suite. C’est ainsi que James Gunn l’a défini après son arrivée chez Marvel !

© GettyMaria Bakalova, l’actrice qui rejoint les Gardiens de la Galaxie.

La Univers cinématographique Marvel ne cesse de surprendre ses fidèles : après le succès de Chevalier de la Lune dans Disney+ Oui Doctor Strange dans le multivers de la folie Au cinéma, la franchise de super-héros s’apprête à éblouir avec un nouveau hit. Bien qu’il existe des versions comme Mme Merveille, Thor : Amour et tonnerre Oui elle hulkles fans ne peuvent pas attendre le troisième volet de gardiens de la Galaxie. Et il sera plein de surprises.

En 2014, le premier film de ce groupe de super-héros tout à fait original est arrivé. Sous la direction de James Gunn, ils ont mis en œuvre un style complètement différent de celui auquel la société de Kevin Feige était historiquement habituée. De cette façon, l’intrigue de Pierre Quillqui est poursuivi par des chasseurs de primes, et qui fait une trêve avec Rocket, Groot, Famora et Drax le Wrecker.

Réunissant leurs rivaux pour se battre pour la galaxie, les Gardiens sont devenus des personnages préférés des fans, reçus avec beaucoup d’enthousiasme dans des films comme Avengers : guerre à l’infini Soit Avengers : Fin de partie. Après sa participation à Thor : Amour et tonnerreauront leur propre suite intitulée Les Gardiens de la Galaxie Tome 3. Et il aura une incorporation qui fait déjà parler !

Il s’agit de Maria Bakalova, l’actrice qui vient de rejoindre le projet qui prévoit sa première pour l’année prochaine. Selon Deadline, il viendra dans l’univers cinématographique Marvel dans le but de réaliser un « rôle clé ». Bien que le tournage soit déjà terminé, la vérité est qu’il n’avait jamais été révélé qu’il participerait au film. James Gunn lui-même a noté sur son compte Twitter : «Je suppose que je devrais être surpris qu’il leur ait fallu autant de temps pour obtenir cette information. Marie est incroyable”.

Qui est l’interprète qui fait sensation ? C’est une actrice bulgare de 26 ans qui a joué le rôle de Tutar Sagdiyev dans Film suivant de Borat. Mais ce n’est pas tout! Car, en plus, son travail lui a valu des nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle au Oscars, Golden Globes, BAFTA et SAG. De cette façon, elle est prête à faire ses débuts Marvel accompagnée de Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter et Chukwudi Iwuji.

