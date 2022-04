Qui est Malcolm McRae, le petit ami d’Anya Taylor-Joy ?

CÉLÉBRITÉS

La protagoniste de « Lady’s Gambit » est à son meilleur moment professionnel et sentimental. Qui est-ce?

©Getty imagesAnya Taylor-Joy.

Anya Taylor Joy est l’une des actrices qui a réussi à marquer son territoire dans le monde du cinéma hollywoodien après avoir participé à « Pari de la reine »séries de Netflix. Jusqu’à présent, l’Argentine ne s’est pas arrêtée car elle a six projets à l’ordre du jour en attente de publication, ce qui a également généré une croissance de l’intérêt qu’elle suscite partout où elle passe.

Cependant, la nouvelle concerne maintenant son mystérieux petit ami qui est allé sur les tapis rouges. Il s’agit de Malcom McRae avec qui il était présent à la soirée pré-Oscar de l’agence Creative Artists, et quelques jours plus tard à celle organisée par Vanity Fair après le gala. La question que nous nous posons tous est : Qui est-il?.

Malcom, a 27 ans, a été vu dans un concours de talents alors qu’il n’avait que 12 ans, puis il a fait partie des courts métrages Brotherly et How’dy!. Il est l’un des membres du duo More, qui a débuté en 2020 et a déjà réussi à faire la première partie d’artistes tels que Haim.

D’un autre côté, l’actrice a révélé qu’ils partageaient des choses en commun. Dans une interview pour le magazine Vogue, elle a expliqué que pour elle la lecture est un « Obligation, mais passer du temps avec son petit ami est un passe-temps. « Il l’aimait [escucharlo] parce qu’il est le même. J’ai enfin trouvé quelqu’un qui s’assiéra et lira volontiers avec moi. En gros on a 80 ans et en même temps 7 et ça marche très bien pour nous. ».

D’autres problèmes qui ont été constatés sont que Malcom McRae Il n’a aucun problème à se montrer en public avec Anya avec leurs projets professionnels et selon The Sun leur relation est « très sérieuse ». Actuellement, ils vivent à New York et Los Angeles où l’actrice a enregistré sa résidence.

Enfin, il convient de noter que le couple a été photographié et vu à différentes occasions à New York, marchant main dans la main dans les rues les plus importantes de la ville avec beaucoup d’amour et jusqu’à présent, aucun d’eux n’avait révélé ouvertement le fait qu’ils étaient ensemble.

« L’homme du nord », prochain film d’Anya Taylor-Joy

Anya revient sur les écrans avec un nouveau rôle principal et cette fois c’est le conte populaire scandinave qui a inspiré Hamlet de Shakespeare. ‘The Northman’ met l’accent sur l’histoire d’Amleth, un prince viking qui cherchera à se venger après le meurtre de son père. C’est une histoire de violence et de brutalité, aussi de relations plus charnelles.

