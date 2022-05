Qui est Maite Lanata, Luna Lunati dans « El marginal »

Maite Lanata était chargée d’interpréter Luna Lunati dans la première saison de « la frange”. Lorsque la fille d’un juge puissant et corrompu a été kidnappée par les Borges, Miguel Palacios s’est infiltré dans la prison de San Onofre en tant que pasteur et bien qu’il ait sauvé la jeune femme, il a été trahi et reste derrière les barreaux comme un autre détenu.

Dans le cinquième et dernier volet de la populaire série argentine de Netflixl’actrice de 22 ans se met à nouveau dans la peau de Lunati, qui est devenu avocat et décide d’aider Palacios après que la juge María Virginia Piñeiro ait refusé de signer une recommandation pour que Miguel se batte pour la garde de son fils.

Maïté Lanata Elle est également connue pour avoir joué Juani dans le feuilleton « 100 jours pour tomber amoureux », mais que sait-on d’autre de l’actrice argentine et où est-elle apparue avant de rejoindre le casting de « la frange” ?

Luna Lunati aidera Pastor dans la cinquième saison de « El marginal » (Photo : Netflix)

QUI EST MAITE LANATA ?

Maïté Lanata est né le 21 avril 2000 dans la ville de Quilmes, province de Buenos Aires. Il étudie le théâtre à l’école Nora Moseinco entre 2009 et 2012, période durant laquelle il décroche ses premiers rôles. Elle a participé aux courts métrages « Mineros de Chile » de Nicolas Puenzo, et « Passage » du réalisateur indien Sheknar Kapur, et a été choisie pour incarner Julia Castillo dans le premier long métrage de Javier Van de Couter, « Mia ».

Dans une interview accordée à La Nación en 2017, l’actrice a déclaré que sa première opportunité était venue du fait que la mère d’un collègue était maquilleuse et avait participé à une publicité. « Ma mère ne voulait rien savoir, il n’y a pas d’artistes dans ma famille, j’ai insisté et au final j’ai réussi”.

En 2011, elle incarne Alma Bilbao, une fille autiste, dans le feuilleton « L’élu”. Grâce à sa qualité d’interprète, il a remporté le prix Révélation aux Martín Fierro Awards. En 2018, il rejoint le casting de «100 jours pour tomber amoureux”. Cette même année, elle fait ses débuts au théâtre avec l’œuvre de Carla Moure, « Jazmín de Invierno », qui lui vaut un prix Luisa Vehil.

Deux ans plus tard, Maïté Lanata Elle a joué Minerva del Valle dans le film argentin « La corazonada », et en 2021, elle a joué Emma dans « La sombra del gato ».

SÉRIES ET FILMS MAITE LANATA

Cinéma

2009 Mineurs du Chili (court métrage)

2009 Passage (court métrage)

2011 le mien

2015 François : Père George

2018 Yanka et l’esprit du volcan

2019 Sorcière

2019 4 mètres

2020 L’intuition

2021 L’ombre du chat

Télévision

2010 Quel temps nous reste

2010-2011 Contre les cordes

2011 L’élu

2014 Nous sommes une famille

Ultimatum 2016

2016, 2019 La frange

2017, 2019 Le Jardin de Bronze

2018 100 jours pour tomber amoureux

2019 Argentine, terre d’amour et de vengeance

PHOTOS INSTAGRAM DE MAITE LANATA

Voici à quoi ressemblait l’actrice argentine Maite Lanata en 2017 (Photo: Maite Lanata / Instagram)

L’actrice argentine Maite Lanata à Salta La Linda, Argentine (Photo : Maite Lanata/ Instagram)