Qui est Mackenzie Davis? Tout ce qu’il faut savoir sur la «  saison la plus heureuse  » de Star Of Hulu

Noël approche à grands pas, et cela signifie qu’une pléthore de nouveaux films saisonniers arrivent sur le petit écran.

Netflix Princess Switch: commuté à nouveau, les séries Dash et Lily, ou Les Chroniques de Noël Partie 2.

Hulu saute à bord de l’express polaire avec leurs très attendues vacances LGBTQ + Rom-Com La saison la plus heureuse avec Kirsten Stewart et Mackenzie Davis.

Tout le monde sait qui est Kirsten Stewart à moins d’avoir vécu sous un rocher au cours des deux dernières décennies, mais …

Qui est Mackenzie Davis?

Mackenzie Davis est canadien.

Mackenzie Davis est né à Vancouver, en Colombie-Britannique, dans le Grand Nord blanc du Canada. Elle est née des fondateurs de la société de soins capillaires AG Hair Care.

Sa mère, Lotte, est graphiste et est née en Afrique du Sud, tandis que son père, John Davis, coiffeur, est originaire de Liverpool, en Angleterre.

Où Mackenzie Davis est-il allé à l’école?

Mackenzie Davis a obtenu son diplôme d’une école privée de West Vancouver en 2005, puis a fréquenté l’Université McGill à Montréal, au Québec.

Plus tard, elle a étudié le théâtre au Neighborhood Playhouse de New York comme beaucoup de ses pairs du divertissement, dont Linda Purl.

Que fait Mackenzie Davis?

Mackenzie Davis est une actrice canadienne. Elle a fait ses débuts lorsqu’elle a été découverte par Drake Doremus, qui l’a ensuite mise dans son film de 2013 Respirez.

À partir de là, Davis a commencé à faire beaucoup de films et d’émissions dystopiques et de science-fiction comme Miroir noir, Blade Runner 2049, et Terminator: Dark Fate.

La talentueuse actrice a remporté jusqu’à présent cinq prix au cours de sa carrière. D’autres projets auxquels elle a participé sont Til martien, irrésistible, et Station Eleven.

Mackenzie Davis a joué contre Charlize Theron en Tully.

Davis a joué le rôle titre de Tully qui était la nounou de nuit qui a aidé la mère stressée de trois enfants, jouée par Theron.

Davis a obtenu d’excellentes critiques du film et a même été appelé une force à l’écran.

Davis a déclaré dans une interview à propos de son travail avec Theron: « Elle est si bonne dans ce qu’elle fait et avec une telle intention que personne d’autre ne doit être comme » tu vas si bien « . Elle est juste une merveilleuse actrice dans son cœur. »

La saison la plus heureuse est l’un des premiers films de vacances lesbiennes.

Mackenzie Davis assume l’un des rôles principaux dans le nouveau film de Noël de Hulu La saison la plus heureuse c’est plein de rires, de moments difficiles et de chaleur dont tout film de vacances a besoin.

Cela provoque toujours beaucoup de buzz positif car c’est l’un des premiers films de vacances qui se concentre sur un couple de lesbiennes, un grand pas pour l’industrie du divertissement vers plus d’inclusion et de représentation LGBTQ à l’écran.

La bande-annonce est maintenant sortie et le film devrait commencer à être diffusé sur Hulu le 25 novembre.

Mackenzie Davis est-il hétéro?

Avec son nouveau rôle ayant ses lèvres serrées avec Kirsten Stewart, de nombreux fans commencent à s’interroger sur la sexualité de Mackenzie Davis.

Malheureusement, il n’y a pas suffisamment de détails sur la vie personnelle de Davis pour nous permettre de faire ces hypothèses. À l’écran, elle a dû embrasser des hommes et des femmes, mais ce n’est que du théâtre.

Davis garde sa vie privée pour une raison, mais la rumeur dit qu’elle entretiendrait une relation avec le mannequin Gus Thompson, bien qu’aucune des parties n’ait confirmé la relation.

Quel âge a Mackenzie Davis?

L’actrice canadienne a eu 33 ans cette année.

Davis était un bébé du jour du poisson d’avril. C’est vrai, elle est née le 1er avril 1987, ce qui en fait un Bélier.

Mackenzie Davis aime écouter les Beatles, rester à l’intérieur et prendre une tasse de thé avec un gâteau.

La valeur nette de Mackenzie Davis en 2020 est d’environ 3 millions de dollars.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.