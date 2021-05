Qui est M. Beast? Comment le philanthrope YouTube fait et donne de l’argent

MrBeast (alias M. Beast), star des médias sociaux en plein essor, a créé un empire en ligne dans sa domination croissante de YouTube.

En 2018, l’homme désormais connu comme le plus grand philanthrope de YouTube a trouvé son créneau dans le monde en ligne qui lui rapporterait des millions d’abonnés / abonnés et des milliards de vues quelques années plus tard.

Son créneau? Donner de l’argent à des étrangers.

Trois ans plus tard, MrBeast est le compte YouTube le plus abonné de tous les États-Unis, et bien qu’il ait fait face à sa juste part de critiques, y compris de nouveaux rapports selon lesquels il aurait créé un environnement de travail toxique, il a des projets encore plus grands à l’horizon. (sans projet apparent de ralentir de si tôt).

Qui est MrBeast?

Né Jimmy Donaldson, la star de 22 ans a développé sa chaîne YouTube pour accumuler 61,5 millions d’abonnés et plus de 10,5 milliards de vues sur ses vidéos.

Et c’est juste sur sa chaîne principale. Le YouTuber a depuis créé cinq chaînes supplémentaires allant du jeu aux réactions, avec 37,7 millions d’abonnés supplémentaires, ce qui le porte à un total extrêmement impressionnant de 99,2 millions d’abonnés au total.

Né à Greenville, en Caroline du Nord, MrBeast a mis en ligne sa première vidéo sur la plateforme en 2012 alors qu’il n’avait que 13 ans.

Donaldson a depuis utilisé sa renommée sur YouTube pour se tourner vers d’autres entreprises.

Au cours des deux dernières années, MrBeast a publié son propre produit, créé MrBeast Burgers (et en a déjà vendu plus d’un million), ainsi que lancé sa propre application de jeu mobile.

Sur les réseaux sociaux, il a gagné 12,8 millions d’abonnés sur Instagram et 10,4 millions abonnés sur Twitter.

Sa biographie sur Twitter est à la fois optimiste, altruiste et simple: «Je veux rendre le monde meilleur avant de mourir».

Même avec un million de choses à faire et avec tout ce qu’il se passe dans les coulisses, il a trouvé du temps pour une relation.

En 2019, il a commencé à sortir avec Maddy Spidell, qu’il appelle sa «pépite de poulet». Les deux se sont rencontrés sur Twitter et se fréquentent depuis.

Comment M. Beast gagne-t-il de l’argent (et combien en a-t-il)?

Lorsque la star a commencé sur YouTube, il s’est essayé à des vidéos comme les jeux et les réactions avant de trouver la recette du succès.

Il a découvert que les cadeaux à des inconnus avaient un écho chez beaucoup de gens et il a rapidement commencé à gagner des millions de vues.

Après être devenu viral pour une vidéo qu’il a mise en ligne en janvier 2017 de lui comptant jusqu’à 100000, MrBeast a déclaré qu’il était perplexe sur le fonctionnement de l’algorithme YouTube.

Peu de temps après, ses vidéos ont commencé à gagner des millions de vues en le mettant en scène en train d’essayer des cascades similaires.

Plusieurs sources affirment que sa valeur nette varie de 16 à 24 millions de dollars. Ses vidéos de style philanthropique lui rapporteraient environ 3 millions de dollars par mois.

Alors qu’il continue de grandir dans toutes ses entreprises de la vie, il est sûr de gagner encore plus d’argent chaque mois.

Photo: mrbeast / Instagram

Alors que nous nous sommes tous mis en quarantaine chez nous au cours de l’année écoulée, la popularité de MrBeast a augmenté en devenant le YouTuber le plus abonné de tous les États-Unis.

Dans la liste des chaînes les plus abonnés sur YouTube, MrBeast est actuellement à la 13e place, juste derrière Justin Bieber et PewDiePie.

Et bien que le tristement célèbre gourou du maquillage Jeffree Star soit le YouTuber le plus riche du monde avec une valeur nette rapportée de 200 millions de dollars, ce chiffre rend MrBeast d’autant plus impressionnant – car non seulement il gagne beaucoup d’argent, mais il est capable de donner loin des millions de dollars tout en continuant à être autant d’argent venant pour lui-même.

Bien sûr, bon nombre de ses vidéos sont sponsorisées, ce qui aide à subventionner ses frais.

Comment fonctionnent les campagnes de cadeaux viraux de M. Beast?

Connu pour avoir lancé la tendance des vidéos gratuites chères, MrBeast est devenu célèbre pour avoir distribué de l’argent à des inconnus, mais comment tout cela fonctionne-t-il exactement?

Toutes ces vidéos ont une chose en commun, c’est le fait que MrBeast donne de l’argent.

La différence vient des défis spécifiques ou des prémisses de chaque vidéo.

Dans le passé, il a réalisé des vidéos avec des locaux tels que défier quelqu’un à acheter chaque article dans un magasin, le dernier à retirer sa main de la Lamborghini le garde et tout ce que vous pouvez intégrer dans le cercle pour lequel il paiera.

Mais le YouTuber altruiste n’a pas besoin de faire une vidéo pour donner de l’argent.

Mercredi, il a rejoint l’application «Clubhouse», où vous pouvez écouter les gens parler de divers sujets dans leur domaine d’intérêt et d’expertise, provoquant un crash en raison de l’afflux de participants car MrBeast a choisi un auditeur pour donner 5 000 €.

Que ce soit par le biais de cadeaux sponsorisés ou de sa propre poche, il semble que MrBeast adore simplement donner de l’argent à ce stade – et qui peut détester quelqu’un comme ça?

Sauf, bien sûr, le fait que sa personnalité publique ne reflète pas nécessairement tout ce qui se passe dans les coulisses et en privé.

Pourquoi MrBeast est-il appelé pour un comportement problématique?

Même quelqu’un d’aussi pur en apparence que Donaldson ne peut éviter sa part de critiques.

En 2018, il a été interpellé pour avoir utilisé des insultes homophobes et fait des commentaires offensants dans ses premières vidéos.

Plus récemment, le New York Times a rapporté que plusieurs « [several] d’anciens employés ont déclaré que les conditions de travail dans ses entreprises – M. Donaldson a mis en place diverses entités corporatives, notamment MrBeastYouTube, MrBeastCrypto et Rubber Duck Company – ont été remplies de favoritisme et d’intimidation. «

Et il y a quelques semaines à peine, rapportent-ils, il a également « fait face à des réactions négatives de la part de fans qui ont perdu des sommes importantes dans un système de crypto-monnaie dans lequel il avait promu et investi ».

Donaldson n’a jusqu’à présent pas commenté les allégations ou les critiques. Un représentant « a refusé de parler des conditions de travail dans ses entreprises, mais a déclaré à propos des vidéos au contenu offensant: » Quand Jimmy était adolescent et commençait, il a utilisé négligemment, à plus d’une occasion, une insulte gay. Jimmy le sait. n’est pas une excuse pour une rhétorique homophobe », » ajoutant que Donaldson « a grandi et est devenu quelqu’un qui ne parle pas comme ça. »

Mr Beast est désormais le plus grand philanthrope de YouTube.

Connu maintenant comme le plus grand philanthrope de YouTube, MrBeast sera bientôt le roi de YouTube – et un altruiste en plus.

Lorsqu’il a atteint 20 millions d’abonnés sur la plate-forme, il a décidé de planter 20 millions d’arbres dans un champ géant où les gens pourraient payer 1 € pour un arbre à leur nom.

Le hashtag #teamtree a explosé sur les réseaux sociaux et la campagne a été un franc succès.

Alors qu’il continue de prendre le relais, nous pouvons nous attendre à des choses encore plus grandes de la part de Donaldson, mais ne vous attendez pas non plus à ce qu’il se dérobe aux petits actes de gentillesse, comme changer la vie d’un sans-abri.

Que vous suiviez MrBeast depuis des années ou que vous veniez de le découvrir, il est préférable de rejoindre le train du battage médiatique maintenant – car il est (espérons-le) dans de nombreuses années de s’arrêter!

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.