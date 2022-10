Qui est Luis Salas, l’acteur qui interprète Claudio dans « Dans le fond il y a un endroit »

« Il y a de la place en arrière-plan » continue de surprendre le public d’América TV avec la retour de certains personnages qui a gagné l’affection du public. Cette fois, nous avons vu Claudio Matarazzo, le majordome des Bogani, qui est arrivé chez les Gonzales après avoir reçu un appel pour Cayetana. Comme il l’a souligné, c’est le GPS qui l’a emmené à cette adresse à Las Nuevas Lomas, sans imaginer que Joel avait tenté de communiquer avec la jeune femme.

Après avoir exigé qu’il ne cherche pas son ex-conjointe, qui bénéficie d’un soutien pour les sévices psychologiques qu’il lui a causés, il a averti Macarena de rester loin de lui tant qu’il est encore temps. « Il vous entraînera dans la fange sombre de son passé et vous détruira », il lui a dit. Après le bouleversement qui s’est produit à cause du fils de Charito, il a souri après avoir écouté et retrouvé Peter, son amour platonique.

Parce que sa présence dans la neuvième saison de la série a suscité la joie des téléspectateurs, on vous en dit plus sur Luis Salas, l’acteur qui donne vie au populaire ‘Fat Butterfly’.

Dans « En arrière-plan, il y a de la place », le moment où Claudio avertit Macarena de s’éloigner de Joel, avant qu’il ne soit trop tard (Photo : América TV)

1. DONNÉES PERSONNELLES DE LUIS SALAS

Nationalité: péruvien

péruvien Maison: Chaux

Chaux Instagram : @luis.salas545

@luis.salas545 TIC Tac: @yo_soylucho

L’acteur est très apprécié du public pour son rôle de Claudio dans « Dans le fond il y a un endroit » (Photo : Luis Salas / Instagram)

2. CARRIÈRE D’ACTEUR

En plus de jouer dans « Al fondo hay lugar », Luis Salas a participé à diverses productions telles que :

Dans la série télévisée « Retour au quartier » en tant qu’Angel dans les saisons 3 et 4 en 2019 et 2020.

Dans le court métrage « Terminal 1 » (2016) en tant que passager d’avion.

Dans le feuilleton péruvien-équatorien « Los Barriga » (2008) donnant vie à Casimiro.

Dans la mini-série « Ferrando, sang pur » (2005).

Dans la série télévisée « Miracles » (2000).

Dans « Amor serrano » (1999) jouant Lucas Hurtado.

Dans « La rica Vicky » (1997) en tant que Julio.

Ici en train de prendre un café et de sourire à la caméra (Photo : Luis Salas / Instagram)

3. IL A ENREGISTRÉ QUELQUES PUBLICITÉS

L’acteur a également enregistré quelques publicités, où il s’est démarqué par son charisme.

Luis Salas enregistre une publicité (Photo : América TV)

4. A PARTICIPÉ À UN PROGRAMME DE CONCOURS

Luis Salas faisait également partie du programme du concours Latina « Los reyes del playback », où il est devenu l’un des favoris.

Luis Salas dans « Les rois du playback » (Photo : América TV)

5. TRÈS ACTIF SUR TIKTOK

L’artiste a son compte TikTok, où il divertit ses abonnés avec de courtes vidéos. Comme il le décrit, si vous voulez rire, vous devriez visiter son profil.