Qui est Lottie Moss? 10 choses que vous ne saviez jamais sur la jeune soeur de Kate Moss

Lottie Moss est la petite soeur du top model international, Kate Moss.

Bien que Kate ne soit que sa demi-sœur, les deux partagent un père mais ont des mères séparées.

La mère de Lottie est l’ancien mannequin, Inger Moss. Lottie est née au Royaume-Uni mais a également une maison à Los Angeles.

La petite Moss est devenue l’un des principaux modèles d’Angleterre avec son Instagram atteignant plus de 300000 abonnés.

La jeune Londonienne a fait des vagues en annonçant qu’elle était pansexuelle lors de ses questions-réponses sur Instagram le lundi 18 novembre 2020.

Qui est Lottie Moss?

Le vrai nom de Lottie Moss est Charlotte.

Lottie est un surnom créé pour son prénom, Charlotte.

Lottie Moss est un mannequin britannique de premier plan.

Lottie Moss a fait son entrée dans le mannequinat en apparaissant sur la couverture du Vogue Paris Numéro de mai 2016.

Compte tenu de son statut sur un te magazine biblique de mode, Lottie a été surnommé «celui à surveiller» dans l’industrie.

Depuis lors, Lottie a fait partie des podiums de grandes marques comme Chanel et Sonia Rykiel et est devenue le modèle de campagne pour les lunettes Chanel et TopShop.

Dans quelques courtes années d’elle Vogue Paris début de couverture, le jeune mannequin a décroché une myriade de couvertures et d’éditoriaux.

Lottie Moss est une Capricorne.

Lottie Moss est née le 9 janvier 1998, faisant d’elle un Capricorne.

Le jeune mannequin n’a que 22 ans et est né à Londres, en Angleterre.

Elle n’a pas de diplôme universitaire.

Après avoir obtenu son diplôme du lycée, Lottie Moss a décidé de ne pas poursuivre ses études et la décision n’a pas été prise à la légère.

Moss a révélé dans une interview que: « Ne pas aller à l’université était une décision très importante pour moi et que je devais prendre en compte attentivement, et avec mes parents. Tous mes amis sont allés à l’université, et cela a rendu ma décision plus difficile. En à la fin, je devais reconnaître que ce n’était pas la bonne chose pour moi. Ma carrière de mannequin était en train de décoller et je voulais m’appuyer sur ça et me concentrer sur le développement de mes projets dans l’industrie de la mode. «

Les frères et sœurs de Lottie Moss sont également des modèles.

Lottie Moss a deux frères et sœurs.

Sa sœur mannequin incroyablement célèbre Kate Moss et son ancien frère mannequin Nick Moss.

Lottie Moss est récemment apparue comme pansexuelle.

Lundi dernier, Lottie Moss a organisé une séance de questions-réponses sur Instagram en direct, qui n’est plus disponible à la visualisation, où elle a répondu à plusieurs questions de ses fans.

Un fan a demandé si elle était plus à l’aise dans une relation avec une fille et Lottie a répondu: «Eh bien, je suis pansexuelle, donc je ne me soucie pas vraiment de tout sexe. Cela change en quelque sorte tous les jours et dépend de qui je rencontre.

Elle a également révélé sur la vidéo en direct qu’elle se sentirait le plus mal à l’aise d’être avec un homme, ce qui est une déclaration qui la fait rejoindre le club de Miley Cyrus et Cara Delevingne.

Lottie Moss porte le même nom qu’une décoratrice d’intérieur.

Lottie Moss, le mannequin d’origine britannique, porte le même nom qu’un designer d’intérieur et auteur de Richmond, en Virginie.

Charlotte Moss n’a aucun rapport avec le jeune mannequin, mais les deux partagent le même nom.

Elle a reçu le Elle Décor Vision Award en 2009 et a reçu le Timeless Design Award de la Royal Oak Foundation en 2010. Elle a écrit un total de 10 livres.

Probablement la raison pour laquelle elle passe par Lottie, pas par Charlotte.

Sa couleur préférée est rose.

Elle adore apparemment tellement la couleur qu’elle a teint ses cheveux en rose plusieurs fois.

Elle a également posté cette photo sur son Instagram qui montre le modèle en bikini rose et perruque.

La légende disait: « Je souhaite que tout soit toujours rose », suivie de chaque emoji rose.

Lottie Moss a des tatouages.

Lottie Moss a au moins sept tatouages ​​que l’on peut voir sur ses photos d’Instagram.

Le célèbre tatouage « Not yours » qu’elle a sur le dos révélé par Lottie était dû à l’un de ses ex-petits amis: « Mon ex-petit ami m’a vraiment énervé alors j’ai eu un tatouage qui disait: » Pas le tien « , de lui dire ‘F *** you’ et maintenant nous sommes rompus. «

Qui est le petit ami de Lottie Moss?

Lottie Moss a été liée à Alex Mytton et Sam Prince au cours des dernières années.

Elle serait actuellement en couple avec le Je suis une célébrité star Roman Kemp maintenant.

La valeur nette de Lottie Moss est de 80 millions de dollars.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.