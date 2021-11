Qui est Lorenzo Adorni, le protagoniste de Astrological Guide for Broken Hearts, la nouvelle série Netflix

Netflix est l’une des plus grandes sociétés de streaming. Avec des sièges sociaux dans plus de 190 pays, elle ne cesse d’engranger des succès à son actif, notamment en Italie. De ce pays naquirent des fourrures comme Bébé Et maintenant un nouveau hit appelé Guide astrologique des cœurs brisés. Cette fiction, avec une seule saison et six épisodes, est devenue l’une des plus choisies sur la plateforme.

Guide astrologique des cœurs brisés remettre le genre romantique au sommet de l’industrie. Cette fois, la série ne se concentre pas sur une histoire d’amour typique, mais plutôt à travers l’astrologie. Les signes du zodiaque sont déjà devenus un sujet d’intérêt commun, c’est pourquoi la fiction italienne a attiré beaucoup d’attention. Cependant, un point en faveur de la bande sont ses grands protagonistes.

Claudia Gusmano incarne Alice Bassi, une assistante de production dont la vie est complètement bouleversée lorsqu’elle rencontre Tio, un astrologue qui lui apprend à voir l’amour à travers les étoiles. Ce personnage, au fil des chapitres, est devenu l’un des plus importants et aimé du public.

Joué par Lorenzo Adorni, cet astrologue a désormais conquis plusieurs cœurs à travers le monde. En fait, l’acteur a été catapulté à la renommée internationale pour ce personnage très gentil, agréable et en même temps sensible. Mais qui est cet artiste devenu la nouvelle idole italienne de Netflix ?

Qui est Lorenzo Adorni, le protagoniste du Guide astrologique des cœurs brisés ?

Né le 15 octobre 1992 à Parme en Italie, Lorenzo Adorni a actuellement 29 ans et fait partie des acteurs de la révélation dans son pays. Petit à petit et après plusieurs années d’études, il se fait connaître pour incarner Marco dans Caro Lucio ti scrivo en 2017.

Puis, l’année suivante, il participe au casting de Le chasseur et, en ce 2021, il faisait également partie de Maschile Singolare. Dans cette série, l’acteur a donné vie à Thomas, un homme qui entre dans la vie du protagoniste pour tout changer. Même si, depuis le 28 octobre de cette année, sa vie a changé à jamais lorsque Guide astrologique des cœurs brisés frapper Netflix.

D’un instant à l’autre, l’acteur a constaté que ses réseaux explosaient avec des fans du monde entier. Il compte actuellement 16 240 abonnés avec qui il partage une belle interaction. Son profil, à caractère public, regorge de ses photographies faisant la promotion de différents métiers ou vivant des moments de détente lorsqu’il n’a pas besoin d’être sur un plateau.

