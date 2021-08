Qui est l’Observateur de la série Marvel Et si… ?

XUESHANGY DIY 5D Diamant Peinture Point de Croix Diamant,Broderie Diamant DIYPeinture par numéros, Idéal pour décorer Pont d'observation 30 * 40cm

【Toile de haute qualité】La toile de peinture à l'huile très claire est imperméable et texture uniforme. le motif lui-même a un fond collant et un film protecteur en plastique pour garder l'image collante, de sorte que vous puissiez facilement compléter l'image 【Strass très étincelants】 l'image de strass magique contient 17 zones de couleur pour les strass qui ne s'estompent jamais et restent toujours vifs et brillants. L'image brille à la lumière et est une décoration DIY populaire.(Selon le style de peinture, le nombre de diamants augmente de 30% pour chaque couleur.) 【Jouets éducatifs amusants】Le dessin au diamant est un bon moyen d'aider votre enfant à améliorer la coordination des couleurs et à améliorer l'intelligence, la capacité esthétique et le dessin amusant. C'est la meilleure option pour les adultes et les enfants. Donnez à votre enfant une belle paire d'yeux. 【Beauté et mode】si vous pensez que la décoration de votre maison est insipide et ordinaire, nos kits de peinture diamant au point de croix peuvent vous aider à revitaliser le salon, la chambre à coucher et d'autres endroits. 【Garantie de satisfaction à 100 %】As a manufacturer specializing in the production of 5D diamond paintings, we can customize any paintings. If you encounter problems related to the lack of diamond painting packages and diamonds, you can contact us at any time. We will serve you wholeheartedly and provide you with quality Shopping service