Qui est Lidia Jimeno? Détails sur la maman de la star de ‘The Family Chantel’ Pedro

Pedro a eu une relation litigieuse avec la famille de Chantel depuis leur première rencontre.

Donc, il ne devrait pas être trop surprenant que la relation de Chantel avec la mère de Pedro Lidia, sa sœur Nicole et le reste de la famille ne soit pas si géniale non plus, d’autant plus que Pedro leur envoie de l’argent et des cadeaux en République dominicaine tous les mois.

Saison 2 de La famille Chantel est bien en cours, et la dernière saison de l’émission à succès TLC est en train de livrer le drame jusqu’à présent!

Qui est Lidia Jimeno – et quel est son problème avec Chantel?

La famille de Chantel pense que Pedro l’utilise.

Pendant des années, la famille de Chantel Everett a accusé Pedro Jimeno d’avoir utilisé leur fille pour obtenir une carte verte.

Ils se demandent précisément si sa mère Lidia l’a poussé à trouver une femme américaine.

Les Everett affirment que Lidia a préparé son fils à épouser un Américain afin qu’il puisse lui renvoyer de l’argent en République dominicaine.

Que fait réellement Lidia Jimeno?

Lidia Jimeno est avocate en divorce. Elle a obtenu son JD de l’Universidad Tecnologica de Santiago.

La mère de Chantel affirme que Lidia avait l’habitude de gérer un site Web qui correspond aux Américains et aux Dominicains.

Lors d’un épisode précédent de Fiancé de 90 jours, La mère de Chantel a affirmé avoir trouvé un site Web que Lidia aurait utilisé et qui «trouve des Américains stupides à associer à une personne de l’île afin de récolter le dollar américain».

Les téléspectateurs de cet épisode se sont donné pour mission de trouver le site Web désormais supprimé associé à Lidia. Cela ne semble pas avoir été ce que la mère de Chantel a prétendu.

Il semble qu’il s’agissait d’une entreprise de services juridiques en ligne légitime.

Elle a jeté une ombre majeure pour la fête des mères en 2019.

Le jour de la fête des mères en 2019, Lidia a publié une photo d’un serpent mordant un homme au visage avec la légende «le baiser de la belle-mère».

Elle a également publié une photo de super glue et l’a légendée « rouge à lèvres pour les belles-mères ».

Saison 2 de La famille Chantel créé en octobre.

L’avantage de tout ce drame familial va-et-vient des deux côtés est que Pedro et Chantel ont reçu leur propre spin-off appelée The Family Chantel, qui en est actuellement à sa deuxième saison.

L’émission a été créée en juillet 2019 et Howard Lee, président et directeur général de TLC, a déclaré:

«Nos fans ne peuvent pas se lasser de Pedro, Chantel et de leurs familles plus grandes que nature. Pour une marque connue comme la destination de l’amour, des relations et des émissions familiales, The Family Chantel fait mouche. »

La saison 2 de l’émission à succès a été créée en octobre 2020.

Lidia Jimeno est restée en République dominicaine pendant la pandémie.

Sur un épisode de Fiancé de 90 jours: auto-mis en quarantaine, Pedro a accusé sa soeur, Nicole, d’avoir abandonné leur mère en République dominicaine pendant la pandémie de coronavirus en cours.

«Parlez à Nicole. C’est elle qui t’a abandonné là-bas. Vous saviez ce qui se passait, sœur », a déclaré Pedro lors d’un appel à trois avec sa mère et sa sœur, ajoutant:« Vous avez laissé maman seule en République dominicaine. Et tu savais très bien ce qui se passait.

Nicole a essayé de se défendre en disant: « Je n’ai pas fait ça à ma mère exprès. »

«Je ne savais pas que tout cela allait arriver. Je n’ai jamais eu l’intention de laisser ma mère toute seule. Et ils voient les choses différemment, que j’ai fait cela exprès », a-t-elle ajouté.

« Mais je n’avais jamais imaginé que tout cela arriverait. »

Quand est La famille Chantel sur?

Vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de La famille Chantel sur TLC les lundis à 21h

