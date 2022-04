Qui est l’icône hollywoodienne apparue dans le dernier chapitre de Winning Time

in

hbo max

La série HBO Max a présenté son septième épisode dimanche dernier, qui se concentrait sur la séquence de défaites des Lakers de Los Angeles après l’accident de vélo de Jack McKinney.

©IMDBWinning Time est diffusé le dimanche.

la série de hbo max, Temps gagnant, ça va de mieux en mieux. La route vers la fin de la première saison (la seconde a été confirmée il y a quelques jours) se poursuivra ce dimanche avec le huitième épisode et quel pourrait être le retour de Jack McKinney devant les tribunaux, après son terrible accident de vélo qui a failli lui coûter la vie. Cette situation a poussé Paul Westhead à prendre le banc en tant qu’entraîneur par intérim de les Lakers de Los Angelesavec une séquence assez négative.

Ce qui avait été un fabuleux début de saison pour l’équipe de bus jerry a trouvé son plus grand obstacle à cause de l’accident de son entraîneur : la main de Westhead n’était pas suffisant pour tenir ses joueurs à distance et cela a conduit à une série de résultats négatifs pour Les Lakersqui a été coupé avec la victoire contre Boston Celtics de Larry Bird. C’était, au fond, l’axe sur lequel l’intrigue du septième épisode de Temps gagnant.

Diffusé dimanche dernier, le début de l’épisode montrait Les Lakers jouant à la maison et avec beaucoup de problèmes pour diriger des jeux. La tension se faisait sentir dans tout le stade de l’équipe acquise par autobus et les fans perdaient patience avec l’entraîneur de sauvegarde inexpérimenté. Parmi eux, on a pu voir quelqu’un scotché sur le banc des remplaçants qui hurlait sans aucune démangeaison sur l’entraîneur joué par Jason Segel: « Tu es moche, Westhead! ».

Ce personnage du public est passé devant la caméra pendant quelques secondes, mais c’était suffisant pour remarquer que ce n’était pas quelqu’un d’autre du public mais le même Jack Nicholson. L’acteur à la retraite qui fête ses 85 ans aujourd’hui est l’un des plus célèbres supporters de les Lakers de Los Angeles et il se rend généralement très souvent au stade pour voir son équipe en action. Son apparition dans Temps gagnant était le quatrième (il n’a été présenté que comme « Jack, un fan des Lakers »), mais c’était la première fois qu’il devait le faire avec des lignes de dialogue.

+Qui a joué Jack Nicholson dans Winning Time

L’acteur choisi par la production de Temps gagnant interpréter à Jack Nicholson il a été Max E Williams, un artiste d’origine canadienne qui, avant de devenir interprète, s’est consacré au hockey sur glace en tant qu’athlète professionnel. Cela a à voir, peut-être, avec le fait que son père savait entraîner ce sport dans l’équipe Canadiens de Montréal. Quand tu commences à jouer Williams faisait partie d’émissions comme Bosch Oui Agents du S.H.I.E.L.D..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂