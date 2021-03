Qui est l’ex-femme de Michael Jordan? Tout ce qu’il faut savoir sur Juanita Vanoy – Qui manque dans la bande-annonce de «  The Last Dance  » d’ESPN

Les fans de Michael Jordan ont eu la meilleure expérience de connaissance du basketteur grâce à la série de documentaires Netflix et ESPN Film intitulée « The Last Dance », qui a été créée en avril 2020.

La série a plongé en profondeur dans la saison de championnat des Chicago Bulls 1997-1998 et a inclus un regard en profondeur sur la légende de la NBA Michael Jordan et sa vie personnelle. Cependant, son ex-femme, Juanita Vanoy, était visiblement absente des docuseries.

Qui est l’ex-femme de Michael Jordan, Juanita Vanoy?

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’ex-femme de Michael Jordan, y compris leur mariage, leur divorce, leurs enfants et pourquoi elle n’a pas été présentée dans « The Last Dance ».

Comment Jordan et Vanoy se sont-ils rencontrés?

Les ex ont été présentés par un ami commun qui pensait qu’ils seraient un match parfait l’un pour l’autre en 1985. Ils se sont rencontrés au restaurant Bennigans à Chicago après un match des Bulls. À l’époque, Vanoy était agent de crédit employé à la banque.

Ils sont sortis ensemble pendant deux ans avant que Jordan ne propose de se mettre à genoux pendant le réveillon du Nouvel An en 1987 dans un restaurant chic du centre-ville de Chicago.

Jordan et Vanoy se sont mariés de 1989 à 2006.

La vie conjugale de Jordan et Vanoy a commencé en beauté lorsqu’ils se sont mariés à Las Vegas en 1989, moins d’un an après avoir accueilli leur premier enfant au monde. Ils ont prononcé leurs vœux à A Little White Wedding Chapel juste après 2 heures du matin un samedi matin – certainement un choix intéressant!

En fin de compte, ils ont eu trois enfants ensemble, dont une fille nommée Jasmine, et deux fils nommés Marcus et Jeffrey, tous deux joueurs de basket-ball.

Jordan a d’abord nié la paternité de son premier fils.

Bien que Jordan ne soit pas toujours vu avec ses enfants, on dit qu’il est un parent attentionné. Cependant, cela ne s’est pas fait sans un coup de coude.

Apparemment, lorsque Jordan a découvert pour la première fois l’existence de son fils Jeffrey Jordan, né en novembre 1988, il n’était pas vraiment désireux d’accepter son poste de parent. Vanoy a en fait dû impliquer des avocats avant que la star ne reconnaisse ses responsabilités.

Elle a embauché Michael Minton, qui a révélé des années plus tard à quoi ressemblait leur première rencontre: « Elle m’a dit qu’elle était enceinte, célibataire et que le père de l’enfant était Michael Jordan. Elle pensait qu’elle ne pourrait pas attirer l’attention, la coopération ou la réponse de Michael sans le maintien d’un représentant légal. «

Les Jordans ont annoncé leur séparation en 2002, mais se sont ensuite réconciliés.

Plus de 10 ans plus tard, il est devenu évident qu’il y avait des problèmes au paradis.

En 2002, Jordan et Vanoy ont annoncé qu’ils se séparaient lorsque Vanoy a demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables. Dans les documents juridiques, Vanoy a déclaré qu’essayer de faire fonctionner les choses avec Jordan serait «irréalisable et pas dans l’intérêt supérieur de la famille», et a demandé à garder l’intimité pendant qu’ils s’occupaient de la fin de leur mariage.

Malgré les affirmations de Vanoy selon lesquelles elle et Jordan ne pouvaient pas arranger les choses, ils ont essayé de le faire. Mais quatre ans plus tard, il est devenu clair que cela ne se produisait tout simplement pas.

Ils se sont séparés pour de bon en 2006.

En décembre 2006, Jordan et Vanoy ont annoncé qu’ils divorçaient – pour de vrai cette fois.

« Michael et Juanita Jordan ont décidé mutuellement et à l’amiable de mettre fin à leur mariage de 17 ans », a déclaré un communiqué de leurs avocats de l’époque. «Un jugement de dissolution de leur mariage a été prononcé aujourd’hui. Il n’y aura pas d’autres déclarations. »

Vanoy a reçu 168 millions de dollars dans le cadre du règlement de divorce, l’un des plus importants de l’histoire du sport. La Jordanie aurait également payé 2,1 millions de dollars en frais juridiques.

Où est Juanita Vanoy aujourd’hui? Elle garde un profil assez bas.

Bien qu’elle ait passé de nombreuses années de sa vie mariée à l’un des athlètes les plus connus – sinon le athlète la plus connue – dans l’histoire, dans les années qui ont suivi son divorce, Vanoy a mené une vie assez privée.

Qu’est-il arrivé à la première femme de Michael Jordan? Elle ne semble pas être sur les réseaux sociaux et ne partage pas publiquement ce qu’est sa vie aujourd’hui. Cependant, dans une interview de 2013, Vanoy a déclaré qu’elle aimait voyager, collectionner des œuvres d’art et faire du yoga, ainsi que travailler avec des organisations à but non lucratif autour de Chicago.

L’ex-femme de Jordan s’est-elle remariée après leur divorce? Malheureusement, nous ne saurons peut-être jamais, comme dit dans cette interview, « Je voulais simplifier ma vie. J’ai quitté les conseils d’administration, j’ai réduit ma façon de vivre. »

Ainsi, elle semble s’en tenir à sa vie simple et privée.

L’article continue ci-dessous

Vanoy et Jordan parlent encore de leurs enfants.

Dans la même interview, Vanoy a donné l’impression qu’elle et Jordan étaient en bons termes et qu’ils communiquaient toujours pour le bien de leurs enfants. Ils partagent trois enfants: leur fille Jasmine Jordan, leur fils Marcus Jordan et Jeffrey Michael Jordan.

« La plupart de nos conversations concernent les enfants. Je ne me souviens pas qu’il ait dit: » Au fait, je me marie « », a déclaré Vanoy. « Le divorce était certainement nouveau pour moi. J’ai dû apprendre que vous devez communiquer. Que ce n’est pas à propos de vous ou de votre ex-partenaire. Il s’agit de s’assurer que les enfants vont bien. »

Aujourd’hui, Jordan est marié à Yvette Prieto.

En 2013, Jordan a épousé le mannequin Yvette Prieto, et ils sont ensemble depuis. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2008, deux ans seulement après son divorce d’avec Vanoy.

Ils ont des filles jumelles ensemble, Victoria et Ysabel, et leur famille est actuellement basée en Caroline du Nord. Prieto aura 42 ans le 26 mars 2021, ce qui signifie qu’elle et Jordan ont un écart d’âge de 14 ans.

Pourquoi l’ex-femme de Jordan n’était pas dans «The Last Dance»?

Bien que Jordan soit maintenant marié à Yvette Prieto, lorsque la série a été filmée, il était toujours avec Vanoy. Mais elle était visiblement absente de la série, ce qui a amené les fans à se demander pourquoi.

Le réalisateur Jason Hehir a expliqué: « Je ne m’intéressais pas à l’opinion d’une femme ou d’un enfant à ce sujet. Nous avions les conteurs que nous voulions et j’avais l’impression que l’histoire était couverte sous tous les angles. »

Donc, voilà – il ne s’agissait pas d’un drame, ce n’était tout simplement pas l’angle que la série était censée prendre.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.