Qui est l’étoile de couverture de FIFA 22?

NASUM Kit de Couverture de Visage M401, avec 2 Filtres/2 Bo?tes/8 Cotons Filtrants/des Lunettes, Réutilisable Anti-Poussière/Particule/Vapeur/Gaz, Gris

Matériaux Sécuritare pour Travaux: Le kit de couverture est fabriqué de caoutchouc bouche, qui vous offre un confort pendant votre travail. Il y a aussi une valve de respiration de haute qualité, vous permet de respirer sereinement. Deux cartouches de gaz vous protège pendant votre peinture au pistolet et prévient les vapeurs. Système Ergonomique: Avec la version de taille moyenne, vous pouvez vous concentrer bien sur votre travail. Elle est appropriée pour la plupart de forme du visage. Et notre kit de couverture respiratoire vous aidera à purifier efficacement l'air. Avec des lunettes, vous serez protégé contre les grosses particules de poussière ou les vents forts. Facile à Installer et Utiliser: Mettre le filtre de coton dans le bo?tier de couvercle; combiner l’étui avec le couvercle; les fermer hermétiquement; viser deux points du couvercle et la couverture de visage sur une ligne horizontale, puis les boucler; faire pivoter le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Approprié pour Certaines Occasions: Notre kit de couverture sera votre bon ami quand vous peinturez ou pulvérisez. Il est adapté pour la prévention des poussières dans les mines, les usines de céramique, le ciment, le chantier, la pierre, la décoration intérieure, etc. Votre Ami Fidèle: Si vous avez des problèmes lors de l'utilisation de l'article, n'hésitez pas à nous contacter, et envoyez-nous un email. Nous vous fournirons une réponse rapide et un service satisfaisant.