Qui est l’épouse de Lin-Manuel Miranda? Tout ce qu’il faut savoir sur Vanessa Nadal

Vous le connaissez peut-être grâce à sa pièce de théâtre mondialement connue, « Hamilton », ou au film d’action en direct de Disney, « Marry Poppins Returns », car de nombreuses personnes connaissent les œuvres de Lin-Manuel Miranda.

Miranda est l’un des hommes les plus talentueux d’Hollywood et a travaillé comme acteur, chanteur, auteur-compositeur, rappeur, réalisateur, producteur et dramaturge. Il a également créé et joué dans la comédie musicale de Broadway «In the Heights».

La comédie musicale 2007 de Miranda « In The Heights » a une nouvelle adaptation cinématographique qui sortira le 17 juin 2021, ce qui nous enthousiasme tous. Mais nous sommes également curieux de connaître sa femme, Vanessa Nadal.

Qui est l’épouse de Lin-Manuel Miranda, Vanessa Nadal?

Vanessa Nadal est née le 18 août 1983 à New York. En 1994, elle a fréquenté le Hunter College High School où elle a participé aux équipes de tennis et de natation de l’école, a été présidente de la Hunter Latin Organization et a écrit pour le journal de l’école Hunter « What’s What ».

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a obtenu son baccalauréat en génie chimique du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2004. Au cours de ses études universitaires, elle a effectué un stage de 3 mois en tant que chercheuse en laboratoire à l’Académie autrichienne des sciences, où son intérêt en droit a été déclenché. L’année suivante, elle a effectué un stage de recherche de 9 mois au MIT.

Nadal a décidé de rester fidèle à son intérêt pour le droit et est allée à la Fordham University School of Law, obtenant en 2010 un doctorat en droit (JD), qui est le plus haut diplôme en droit des États-Unis! Au cours de ses études supérieures, elle a fréquenté l’Université Pontificia Comillas de Madrid, en Espagne, pour étudier le droit de l’Union européenne, le droit espagnol et le droit international comparé en espagnol.

Elle a effectué son premier stage en droit chez King Ramsey Perry & Howell, LLP à New York, puis elle a effectué un stage à la Division d’appel de la Cour suprême de New York. Son prochain emploi était un stage de 4 mois chez Jones Day, où elle est devenue avocate.

Que fait Vanessa Nadal dans la vie?

Vanessa Nadal est professeur, avocate et ingénieure chimiste.

«Je suis avocat, ingénieur chimiste et suis professeur adjoint à la Fordham University School of Law. En dehors de l’enseignement, je termine un chapitre sur la réglementation des cosmétiques pour un prochain mot sur le droit de la mode du Fordham Fashion Law Institute », lit-elle dans sa biographie LinkedIn.

À la faculté de droit de l’Université Fordham, elle est «cofondatrice et professeure du premier programme de la faculté de droit sur la réglementation des cosmétiques, couvrant la réglementation gouvernementale, industrielle et sociétale des cosmétiques et autres produits de soins personnels».

Miranda et Nadal résident actuellement à New York avec leurs enfants et leur chien.

Comment Lin-Manuel Miranda et Vanessa Nadal se sont-ils rencontrés?

Lin-Manuel Miranda et Vanessa Nadal sont en fait allés au Hunter College High School ensemble. Elle était en deuxième année quand il était senior, et il a dit qu’il était fondamentalement trop intimidé par elle pour engager une conversation pendant qu’ils allaient à l’école ensemble.

« Elle était magnifique et je suis célèbre pour ne pas parler aux femmes que je trouve attirantes », a déclaré Miranda en 2010. « J’ai un manque total de jeu. »

Après avoir rencontré des diplômés de Hunter sur Facebook en 2005, il est tombé sur le profil de Nadal et l’a invitée à l’un de ses spectacles de la troupe de comédie hip-hop. À sa grande surprise, elle s’est présentée!

Nadal a rejoint Miranda et quelques amis pour prendre un verre après le premier spectacle, bien qu’elle ait admis qu’elle était certaine qu’il n’était pas en elle. «J’étais tellement timide que j’ai demandé à une de mes amies d’obtenir son numéro de téléphone», a-t-il avoué.

Il l’a invitée à un autre spectacle, et c’est à ce moment-là que Lin-Manuel Miranda a pu la convaincre.

«Quand il est venu sur scène, j’ai pensé, j’aime vraiment ce gars», a-t-elle révélé. «Il était là-haut en train de faire du style libre et de tisser des rimes ensemble. C’est assez impressionnant. Il est vraiment, vraiment intelligent.

Après le spectacle, les deux se sont liés au jeu vidéo Grand Theft Auto. « J’ai dit très calmement: ‘D’accord, vous allez venir chez moi ce soir, et nous allons jouer à Grand Theft Auto et regarder le film Jay-Z et écouter Marc Anthony … Après cela, nous nous sommes donné très rapidement les clés de nos appartements », a révélé Nadal.

Quand Lin-Manuel Miranda et Vanessa Nadal se sont-ils mariés?

Miranda et Nadal se sont mariés le 5 septembre 2010 à Staatsburg, New York, au Belvedere Mansion. Nadal portait une robe bustier Oscar de la Renta pour le grand jour et ressemblait à un ange absolu en marchant dans l’allée.

Et il semble que Miranda ait toujours été amoureuse de sa femme. Il a dit un jour à propos de Nadal: « Elle sait qu’elle est dope … Elle est belle mais pas vaniteuse. Elle est intelligente mais pas arrogante. C’est comme, tout tueur, pas de remplissage. »

Et en acceptant son Tony Award pour Meilleure musique originale en 2016, dit-il (dans un sonnet, bien sûr): « Ma femme est la raison pour laquelle tout est fait. Elle me pousse progressivement vers la promesse. Elle est une parfaite symphonie. Notre fils est sa plus belle reprise. «

Lin-Manuel Miranda et Vanessa Nadal ont-ils des enfants?

Miranda et Nadal ont deux enfants ensemble: son fils Sebastian, 6 ans, né en 2014; et fils Francisco, 3 ans, né en 2018.

Miranda a posté une photo de la première dent perdue de son Sebastian sur Twitter, en écrivant: « BREAKING: Nous avons eu une première dent perdue ici, je le répète, l’enfant de cinq ans a perdu une dent, à peu près sûr que c’est AUSSI la première dent qu’il ait jamais … »

Nadal a plongé dans l’apprentissage en ligne pendant la pandémie.

Nadal a mentionné dans une interview avec InStyle que pendant la pandémie, elle avait pu mettre son diplôme du MIT en service et aider ses enfants à apprendre en ligne.

« L’apprentissage à distance ressemble plus à l’enseignement à domicile à la maternelle et au primaire … Je me sens chanceux de pouvoir tirer parti de ma formation d’ingénieur chimiste alors que je plonge dans la recherche sur le COVID-19 », a-t-elle déclaré. « Ce genre de choses me reste dans la tête – contrairement, disons, au fonctionnement des notes de musique: le nombre de fois où mon mari m’a expliqué un changement clé … »

Redonner est l’une des passions de Nadal.

Avant qu’elle et Miranda ne fassent fortune, Nadal redonnait aux institutions et aux organismes de bienfaisance qui lui tenaient à cœur.

«J’ai toujours donné ce que je pouvais chaque année aux organisations qui signifiaient quelque chose pour moi», a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Town & Country en 2018. «Je redonnerais à Hunter College High School. Je fais cela depuis que j’ai obtenu mon diplôme. Ce n’est pas beaucoup, probablement 100 € par an, mais c’était toujours quelque chose qu’il était important pour moi de faire. Ensuite, j’ai fait la même chose au MIT. »

Nadal a également révélé à quel point elle était reconnaissante de faire partie d’une famille qui se concentre sur la philanthropie et redonne à sa communauté.

«C’est inspirant qu’une famille consacre autant de temps à redonner à la communauté. Je me sens comme Luz et Luis [Lin-Manuel’s parents] faites-le tellement que ce n’est pas une seconde pensée pour Lin. Ecrire les deux chansons caritatives qu’il a faites et donner ses bénéfices – ce n’est même pas une question.

Quelle est la valeur nette de Lin-Manuel Miranda?

Alors que la valeur nette de Nadal est d’environ 1 million de dollars, la valeur nette de Miranda est estimée à 80 millions de dollars! Il n’est pas un gagnant officiel d’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar et Tony), bien qu’il ne soit qu’à un Oscar de le devenir.

La plupart de la valeur nette de Miranda peut être attribuée au succès de «Hamilton», que Miranda a écrit après avoir lu la biographie d’Alexander Hamilton en 2004, «Alexander Hamilton», par l’historien Ron Chernow.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.