Qui est l’épouse de Bill Burr, Nia Renee Hill?

Même si elle a attiré notre attention grâce au succès de la dernière émission comique de Bill Burr pour Netflix, Nia Renee Hill est une personne qui mérite autant de reconnaissance que son mari, et plus encore.

Alors, qui est la femme de Bill Burr, Nia Renee Hill?

Regardons ce que nous savons de cette femme incroyable dont tout le monde a parlé.

1. Elle est une comédienne de voix.

Nia Renee Hill est quelqu’un dont le visage n’est peut-être pas immédiatement reconnaissable. Cependant, vous avez certainement entendu sa voix si vous avez vu la série F Is For Family, car elle joue le rôle de Georgia Roosevelt.

De plus, Bill Burr – qui est l’un des créateurs de la série – aurait écrit le personnage juste pour elle!

2. Nia Renee Hill travaille dans l’industrie du divertissement depuis un certain temps.

Selon la page IMDB de Nia Renee Hill, non seulement elle a été à la fois comédienne de voix et actrice «régulière», mais elle a également été coordinatrice des talents pour Chappelle’s Show et assistante de casting pour la série télévisée The Education of Max Bickford.

Donc, c’est définitivement quelqu’un qui n’a pas besoin d’un homme pour lui trouver un emploi!

3. Elle a une fille et un fils avec Burr.

« Burr s’est marié, a eu un enfant et a trouvé un succès multiplateforme et un public de plus en plus grand.

Ceci, tout en continuant à danser occasionnellement sur le bord du rasoir de l’annulation dans une soufflerie de plus en plus intense alors que la technologie a trouvé des moyens de nous rassembler et de nous séparer « , a rapporté Uproxx.

Leur fille est née en janvier 2017 et le couple a accueilli un fils en juin 2020.

4. Nia Renee Hill a nommé leur fille Lola – et Bill Burr a même changé une blague en Tigre de papier à cause de sa fille.

La fille de Bill Burr et Nia Renee Hill est née en 2017 après avoir attendu près de 10 ans pour avoir un enfant.

« Je vais être honnête avec vous: j’ai eu un autre plus près pendant cette heure presque jusqu’au soir où nous avons enregistré. J’ai appelé un audible parce que la blague parlait de la naissance de ma fille et de moi ressentant des sentiments fous, et je l’ai juste pensé blesserait ses sentiments si jamais elle le voyait.

C’était plus mon problème, mais j’avais juste peur qu’elle ne le traite pas de cette façon. Et je ne voudrais jamais lui faire de mal, alors je me suis dit: ‘Je n’ai pas besoin de faire ça’ « , a déclaré Bill Burr Le Wrap.

5. Nia Renee Hill a rencontré Bill Burr alors qu’ils travaillaient pour le même spectacle.

Selon Conjoint de célébrité, Bill Burr et Nia Renee Hill se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils travaillaient ensemble sur une émission humoristique. Ils se sont immédiatement entendus et Nia Renee Hill a déménagé à Los Angeles pour être avec Bill Burr. Les deux se sont mariés en 2013 après de nombreuses années de fréquentation et ne sont pas secrets sur leur relation.

Hill a écrit sur son expérience en tant que femme noire dans une relation avec un homme blanc, ainsi que sur ses sentiments à l’idée que son mari soit le soutien de famille dans le mariage (la valeur nette de Bill Burr est actuellement estimée à environ 8 millions de dollars).

Nia Renee Hill soutient toujours incroyablement les comédies spéciales de Bill Burr et d’autres apparitions sur les réseaux sociaux.

6. Nia Renee Hill est une femme instruite.

« La comédie est dans son sang. La future épouse de Bill Burr a fait ses études à l’école de Greenville puis à l’Emerson College. En tant qu’étudiante, Nia était très créative et a fait de son mieux pour améliorer ses compétences. Elle a suivi des cours de création de mode et de théâtre. La dame était également l’un des membres de la société de théâtre à l’école « , a rapporté Magazine Legit.

Elle est définitivement gagnante!

Bernadette Giacomazzo est une rédactrice, écrivaine et photographe dont le travail est apparu dans People, Teen Vogue, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, et plus encore. Elle est également l’auteur de la série The Uprising.