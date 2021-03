Qui est Leonardo Maini Barbieri, le tiktoker de luxe avec un demi-million d’abonnés

Sur la plateforme de partage TIC Tac des gens sont également nés en Italie capables de dépasser les limites de l’application et de se faire connaître comme des influenceurs auprès du grand public. L’un des exemples les plus frappants est celui de Leonardo Maini Barbieri, un jeune tiktoker devenu célèbre en très peu de temps grâce à une caractéristique particulière: les vêtements de luxe et le style de vie haut de gamme qu’il affiche dans toutes ses vidéos. La renommée qu’il a acquise l’a amené en un temps record dans l’un des salons de télévision les plus connus de la scène italienne: celui de Barbara D’Urso dans Afternoon Five.

Le parcours de Maini Barbieri étonne pour deux raisons: son jeune âge et la rapidité avec laquelle il est devenu célèbre sur TikTok. Le gars a en fait juste 20 ans, comme la plupart des utilisateurs de la plateforme de partage. De plus, son adhésion à TikTok remonte à il y a un peu plus d’un an, ce qui rend son succès bien plus rapide que celui des autres influenceurs qui étaient présents sur le social puisqu’il s’appelait encore Musical.ly. Bref, le garçon a vaincu un demi-million d’abonnés en 12 mois – une augmentation incroyable également pour les autres collègues qui ont à ce jour plus de followers.

On a gaspillé des théories en ligne qui tentent de reconstruire d’où vient la fortune économique de Leonardo Maini Barbieri, parmi lesquelles ceux qui émettent l’hypothèse qu’il est un noble descendant de la famille savoyarde. Après tout, le secret de son succès réside précisément dans style de vie qu’il mène, qui à son tour est le résultat de deux ingrédients: d’une part l’infulenceur se vante un goût et une passion indéniables pour la mode et les plaisirs de la vie; de l’autre son statut cela lui permet de montrer des vêtements et des habitudes qui, pour la plupart de ceux qui le suivent, sont tout simplement inaccessibles dans une vie, et encore moins au jeune âge de 20 ans.

La controverse sur les droits des animaux

Dans son parcours social, Barbieri a déjà rencontré quelques incidents avec une frange d’utilisateurs sociaux, dont le dernier résultait d’une polémique sur l’utilisation de sacs en peau de crocodile. Le tiktoker les a définis comme « un rêve », alors que pour de nombreux utilisateurs, le rôle de l’influenceur de Barbieri l’obligerait à adopter une position plus attentive sur les droits des animaux. Viennent ensuite des interventions et des contre-interventions qui, cependant, ne semblent pas avoir affecté l’image du jeune homme en ligne et hors ligne.

