Qui est Leah Marie Brown? Rencontrez la cinquième épouse supposée de Kody Brown sur «  Sister Wives  » – Qui peut ou peut ne pas être réelle

La famille polygame Brown est un favori des fans sur TLC depuis dix ans maintenant.

Soeurs épouses a donné au public un aperçu du monde de la polygamie, et ils adorent regarder Kody Brown et ses multiples épouses naviguer dans la vie d’une famille non conventionnelle.

Les fans se sont toujours demandé si Brown amènerait une autre femme dans la famille.

Des rumeurs surgissent de temps en temps sur la courtisation d’autres épouses, mais les Brown ne disent jamais vraiment d’une manière ou d’une autre si les rumeurs sont vraies. Récemment, non seulement il y a eu des rumeurs en ligne, mais certains internautes anonymes auraient même connu le nom de la nouvelle épouse de Brown.

Qui est Leah Marie Brown?

Voici tout ce que nous savons sur la cinquième épouse supposée de Kody Brown, Leah Marie Brown.

Ils se seraient mariés en 2019.

Soi-disant, en 2019, Kody a épousé une personne nommée Leah Marie Brown.

Au printemps dernier, il y a eu un ajout surprenant à la page Wikipédia de la famille Brown.

La liste des adultes de la famille comprenait une personne nommée Leah Marie Brown, avec un anniversaire le 15 septembre 1990 et une date de mariage avec Kody le 20 février 2019.

Kody Brown a épousé sa première femme, Meri, la même année, cette éventuelle cinquième femme est née, ce qui est fou à penser. Leah Marie Brown aurait eu 28 ans lors d’un mariage avec Kody, qui a 51 ans.

Cependant, avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passait réellement, l’ajout à la page Wikipédia a disparu. Aucun des Browns ne l’a jamais commenté. TLC non plus.

« Nous regardions l’émission et j’ai commencé à parcourir leur page Wikipédia et suis tombé sur une CINQUIÈME femme de 28 ans qu’il vient d’épouser la semaine dernière? » un utilisateur de Reddit a écrit.

« Je n’ai trouvé aucune référence à une Lisa Marie Brown nulle part ailleurs. Est-ce réel? » ajoutèrent-ils.

Un autre utilisateur de Reddit a souligné que Wikipédia peut être édité par n’importe qui, et que cela ne signifie peut-être pas que Kody s’est marié pour la cinquième fois.

« Je ne l’achète pas. Je peux continuer là-bas et ajouter une 6ème femme si vous voulez, et je » ne suis personne « , ont-ils écrit. » Wikipédia est aussi bon que ses sources, et il n’y en a pas à ce sujet . «

Leah Marie Brown est-elle une vraie personne?

Tous ceux qui suivent l’émission sont curieux de savoir qui pourrait être Leah Marie Brown ou si elle est même réelle, car ce serait un Majeur tracé de la torsion dans le Soeurs épouses univers.

Mais trouver quoi que ce soit sur cette possible cinquième épouse a été presque impossible.

Il y a une auteure nommée Leah Marie Brown, mais elle publie sous ce nom depuis bien avant la date présumée du mariage, donc à moins que son nom de jeune fille soit également Brown, il y a de fortes chances qu’elle ne soit pas un nouvel ajout à cette famille.

D’autres rapports spéculant sur la situation énumèrent une orthographe de Leigh Marie Brown au lieu de Leah, et prétendent même avoir une photo d’elle.

Mais la photo en question n’est ni Leigh ni Leah. C’est Mindy Jessop, la nièce de Robyn et ancienne nounou. Jessop a fait l’objet de spéculations sur la cinquième épouse en 2016, mais elle l’a rejetée. Jessop est restée à Las Vegas après le déménagement de la famille Brown et travaille maintenant dans un salon de bronzage.

Alors, y a-t-il réellement une personne nommée Leigh ou Leah Marie Brown qui est liée à la famille de télé-réalité?

Nous ne savons pas avec certitude, mais nous ne pouvons pas l’exclure car il existe d’autres indices qui indiquent qu’une autre femme rejoindra le clan.

L’article continue ci-dessous

Combien d’épouses Kody Brown a-t-elle?

Sur la base de ce que TLC et la famille Brown disent officiellement, Kody Brown a quatre épouses. La famille pratique le mormonisme fondamentaliste, une religion qui encourage plusieurs épouses.

Brown a épousé sa première femme Meri en 1990, et ils savaient tous les deux qu’ils ajouteraient d’autres épouses à la famille au fil du temps.

Janelle est devenue sa deuxième épouse en 1993 et ​​Christine a rejoint la famille en 1994.

C’est plus de 15 ans plus tard que la quatrième épouse Robyn a rejoint le clan.

Maintenant, certains fans se demandent s’il a ajouté une cinquième femme nommée Leah Marie Brown.

Les plans racontent-ils l’histoire d’une nouvelle épouse?

Le public a pu voir la famille Brown déménager de Las Vegas à Flagstaff, AZ la saison dernière.

Pour s’ancrer dans leur nouvel état, ils ont acheté une grande partie de terrain non développée.

Selon les rapports, ce n’est pas en fait une étendue de terre géante. En fait, il s’agit de quatre parcelles distinctes et chaque femme en possède une. Ils prévoient de construire une maison géante pour tous, semblable à la façon dont ils vivaient dans l’Utah, où ils avaient une seule maison divisée en trois sections unifamiliales. Robyn vivait dans une maison séparée à une courte distance de la grande maison.

Les plans pour la grande maison incluent un élément qui n’était pas présent dans l’Utah: une section privée pour Kody – un détail qui soulève les sourcils, car à aucun moment de cette série Kody n’a jamais eu sa propre place.

Chaque femme avait sa propre maison et Brown tournait entre elles, mais n’avait jamais eu un espace où il pouvait se retirer seul. Maintenant, les fans se demandent si cet espace n’est pas du tout pour Brown, mais est destiné à accueillir une femme supplémentaire.

Brown semblait également posséder une maison supplémentaire à Flagstaff.

La famille avait quatre maisons dans un seul cul-de-sac à Las Vegas et ils les ont toutes vendues après avoir déménagé à Flagstaff. Avec le déménagement, ils voulaient initialement obtenir des maisons de location, plutôt que d’ajouter de nouvelles hypothèques à leur budget familial. Cela a presque fonctionné.

Trois femmes ont trouvé une location, mais Christine a fini par acheter un endroit qui était une meilleure affaire pour elle et ses enfants.

Ensuite, Robyn a été chassée de sa location, alors elle et Kody ont acheté un autre logement pour cette partie de la famille. Janelle et Meri sont toujours dans leur location et vont bien.

Alors pourquoi Brown possède-t-il encore une autre maison?

Les rapports montrent qu’il a une autre maison pas trop loin du nouvel endroit de Robyn, mais aucune des épouses actuelles n’y vit. Serait-ce une propriété d’investissement? Est-ce une propriété pour Janelle ou Meri qui a besoin de travaux avant de pouvoir emménager? Ou est-ce une maison pour la mystérieuse Leah / Leigh?

Brown prendra-t-il jamais une cinquième femme?

La question de la volonté-il-ou-ne-il-d’une cinquième épouse est probablement le meilleur type d’attention virale que TLC et les Browns peuvent espérer. Les fans qui s’interrogent sur les futures épouses sont des fans prêts à continuer à regarder les saisons à venir.

La famille ne dit jamais qu’elle courtise une nouvelle épouse, mais elle ne nie jamais non plus les rumeurs lorsqu’elles surgissent.

Personne n’a jamais prétendu avoir découvert qui était Leah Marie Brown dans la vraie vie.

Il est possible que ce soit l’œuvre d’un troll jouant avec le Soeurs épouses Wikipédia, mais là encore, il est également possible qu’une famille plurielle ajoute plus de membres.

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.