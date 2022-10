Qui est le « Watcher » dans la vraie vie

Peu de temps après sa première, le 13 octobre 2022, «Vigilant” (“The Watcher” dans sa langue d’origine) s’est positionné dans le Top 10 des la série la plus populaire sur Netflix. Entre autres choses, en raison de son histoire captivante basée sur des événements réels qui ont été publiés pour la première fois dans un article dans The Cut du même nom en 2018.

Alors que dans la fiction mettant en vedette Naomi Watts et Bobby Cannavale, Nora et Dean Brannock commencent à recevoir des lettres inquiétantes après avoir déménagé dans leur maison de rêve dans le New Jersey, dans la vraie vie, en 2014, Derek et Maria Broaddus ont vécu la même situation après avoir acheté un 1,3 € millions de propriété au 657 Boulevard à Westfield.

Selon les rapports, le «Vigilant » a écrit: « Le boulevard 657 est le sujet de ma famille depuis des décennies, et à l’approche de son 110e anniversaire, j’ai été chargé de surveiller et d’attendre sa seconde venue. Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 1920 et mon père l’a vue dans les années 1960. C’est maintenant mon tour. Savez-vous ce qu’il y a à l’intérieur des murs du 657 Boulevard ? Pourquoi es-tu ici? je vais savoir”.

Mais sans aucun doute l’extrait le plus effrayant de la lettre est : « Le jeune sang jouera-t-il dans le sous-sol ? Ou ont-ils trop peur d’y aller seuls ? J’aurais très peur si j’étais eux. C’est loin du reste de la maison. Si vous étiez en haut, vous ne les entendriez jamais crier”.

Six mois seulement après avoir acheté la maison de leurs rêves, les Broadduses l’ont mise en vente, mais elle ne s’est pas vendue immédiatement en raison des lettres de « The Watcher ».. Pendant ce temps, le harceleur a également menacé de les tuer : «Peut-être un accident de voiture. Peut-être un incendie. Peut-être quelque chose d’aussi simple qu’une maladie bénigne”. Alors, qui était responsable des lettres terrifiantes ?

Dean Brannock effrayé par les lettres du « Vigilante » après avoir emménagé dans la maison du boulevard 657, New Jersey (Photo : Netflix)

QUI EST L’OBSERVATEUR DANS LA VRAIE VIE ?

Malgré les enquêtes en cours, le «Vigilant” n’a jamais été identifié ou capturé. Cependant, il y a des suspects. Le premier était Michael Langfordl’un de ses voisins, depuis qu’un ancien profileur du FBI a conclu qu’il était « quelqu’un dans la cinquantaine ou la soixantaine ».

Cependant, lorsqu’un test ADN a révélé que la personne manipulant les cartes était une femme, les autorités ont enquêté sur la sœur de Michael, Abby Langford, mais n’a trouvé aucune correspondance. Ils ont également comparé les échantillons avec ceux d’Andrea Woods, l’ancienne propriétaire de la maison, et avec Maria Broaddus elle-même, mais en vain.

Selon une autre théorie, le Watcher pourrait être un acheteur concurrent, puisque la maison du boulevard 657 était l’une des plus grandes et des plus admirées du quartier convoité. Par conséquent, certains pensent que les lettres ont été envoyées par quelqu’un qui ne pouvait pas acheter la maison ou qui voulait l’obtenir à un prix inférieur.

Finalement, les Broadduses ont été désignés comme coupables. Certains voisins sont convaincus que Derek et Maria ont écrit les lettres pour vendre la propriété ou obtenir un contrat de cinéma.