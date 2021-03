Lorsque Meghan Markle est devenue la duchesse de Sussex, elle est devenue le membre préféré de nombreux Américains de la famille royale britannique. Et bien sûr, le prince Harry, toujours duc de Sussex après le déménagement du couple de ce côté de l’étang, est un deuxième proche, surtout après avoir appris toutes les façons dont les deux se sont soutenus pendant ces années difficiles et leur décision de rompre. gratuit en équipe.

Alors que le prince Harry a été dépouillé de ses patronages et de ses titres militaires, il reste sixième dans la lignée de succession au trône britannique, suivi du petit Archie au septième rang. Mais que se passerait-il si … il n’était pas du tout biologiquement royal?

Qui est le vrai père du prince Harry?

Pendant des années, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le père du prince Harry n’est pas le prince Charles, sur la base d’affirmations selon lesquelles la princesse Diana aurait eu plusieurs affaires pendant leur mariage.

Donc, même s’il partage le nom de famille du prince de Galles, ayant été baptisé Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor à sa naissance en 1984, un autre homme non royal pourrait-il être le vrai père de Harry?

La théorie la plus populaire est que le vrai père de Harry est l’ancien instructeur d’équitation de la princesse Diana, James Hewitt. D’autres pensent qu’il pourrait être le fils de son ancien garde du corps, Ken Wharfe, ou peut-être d’un officier des gardes gallois nommé Mark Dyer.

Lisez la suite pour en savoir plus sur le scandale et le mystère, y compris pourquoi un homme semble le plus susceptible d’être le vrai père du prince Harry.

Les parents du prince Harry, le prince Charles et la princesse Diana, étaient connus pour se marier malheureusement.

Le prince Charles a épousé Lady Diana Spencer lors d’une somptueuse cérémonie à la cathédrale Saint-Paul le 29 juillet 1981. Alors que beaucoup pensaient que c’était un mariage d’amour, en fait, Diana a été choisie en raison de sa noble naissance et parce qu’elle avait 19 ans aucune histoire de petits amis ou de scandales derrière elle.

Elle découvrit rapidement que Charles était vraiment amoureux de Camilla Parker Bowles, maintenant sa femme et la duchesse de Cornouailles, et ce depuis de nombreuses années.

Il a eu une liaison avec Bowles pendant son mariage avec Diana. Il l’a finalement épousée, même si c’était des années après son divorce d’avec Diana et sa mort tragique.

Diana, alias «la princesse du peuple», a passé beaucoup de temps en dehors de Charles.

Pendant son mariage avec Charles, Diana était active dans de nombreuses causes caritatives. Elle faisait partie du mouvement visant à interdire les mines terrestres, elle a soutenu la fin du sans-abrisme au Royaume-Uni et elle a défendu de nombreuses œuvres caritatives pour enfants.

Plus célèbre encore, elle a été l’une des premières défenseuses des personnes atteintes du sida et du VIH. Les photographies d’elle en contact direct avec des personnes connues pour être séropositives ont changé la perception du public selon laquelle le VIH était contagieux par contact occasionnel et ont aidé à combattre la stigmatisation et l’isolement qui accompagnaient le diagnostic du VIH.

Une grande partie de son travail la fait voyager, souvent sans Charles.

Alors que Charles continuait avec Camilla dans le dos de Diana, Diana aurait cherché de l’affection ailleurs, s’engageant dans ses propres affaires.

Selon la rumeur, elle s’intéressait à l’un de ses gardes du corps dès 1985, et il a été licencié peu de temps après le début des rumeurs.

Des conversations intimes entre Diana et un vendeur de voitures ont été divulguées à la presse au début des années 90.

Et elle était liée à un marchand d’art milliardaire avant de divorcer définitivement de Charles en 1996.

La romance la plus connue de Diana était avec James Hewitt, son instructeur d’équitation – un homme qui se trouvait avoir une crinière aux cheveux roux tout comme Harry.

La liaison la plus importante de la princesse Diana était peut-être avec son instructeur d’équitation, James Hewitt.

Elle a avoué leur liaison en 1995, et Hewitt a confirmé l’histoire en disant: «Elle n’a jamais eu l’intention de tomber amoureuse de moi et ce n’était certainement pas mon intention de tomber amoureuse de Diana, mais c’est arrivé à cause des circonstances qui nous ont poussés ensemble […] Il est très difficile de dire à quel point elle voulait que la relation devienne physique. Et je ne vais pas suggérer d’une manière ou d’une autre dont c’est la faute. Cela s’est développé et c’était réciproque. «

Le couple savait depuis le début qu’il n’y avait aucun espoir pour un avenir ensemble.

Hewitt dit: « Même si aucun de nous n’a dit quoi que ce soit, je pense que nous avons tous les deux réalisé que la situation était impossible. Il était de plus en plus évident pour moi qu’elle voulait terminer la relation. Elle s’est juste éteinte. »

Beaucoup pensent que le prince Harry a une ressemblance parfaite avec Hewitt.

Plus tard, les gens se sont demandé si Hewitt était réellement le père biologique de Harry.

En plus de leur aveu mutuel d’une longue liaison, il y a une ressemblance physique distincte entre le moniteur d’équitation et le jeune prince. Ils ont tous les deux les cheveux couleur gingembre et une mâchoire forte, qui est distinctement différente du menton fameusement faible de Charles.

Le timing de la liaison de Diana avec Hewitt, cependant, rend un lien de sang entre les deux très improbable.

Aussi alléchante que soit la rumeur sur Hewitt et Harry, il est probablement impossible qu’elle soit vraie.

Hewitt nie tout, disant: « Il n’y a vraiment aucune possibilité que je sois le père de Harry. Je peux absolument vous assurer que je ne le suis pas. Certes, les cheveux roux sont similaires aux miens et les gens disent que nous nous ressemblons. Je ne les ai jamais encouragés. comparaisons et bien que je sois avec Diana depuis longtemps, je dois déclarer une fois pour toutes que je ne suis pas le père de Harry. «

Comment le sait-il avec certitude?

« Quand j’ai rencontré Diana, » dit Hewitt, « [Prince Harry] était déjà un enfant en bas âge. «