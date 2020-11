Qui est le vrai père de Khloé Kardashian? La théorie du complot prétend qu’il s’agit d’Alex Roldan, le coiffeur de Kris Jenner

Rassemblez-vous et prenez du pop-corn, les gens, et installez-vous pour une autre théorie du complot de célébrités dans les coins sombres des interwebs.

Pendant des années, KhloéKardashian a été confrontée à des rumeurs selon lesquelles elle et ses deux sœurs aînées, Kim et Kourtney Kardashian, auraient des pères différents.

OJ Simpson – qui a été impliqué dans l’un des procès pour meurtre les plus médiatisés du siècle après avoir été accusé du meurtre de Nicole Simpson, la meilleure amie de Kris Jenner – a longtemps été soupçonné d’être le vrai père de Khloe.

Cependant, une théorie du complot selon laquelle l’ancien coiffeur de Kris Jenner Alex Roldan est le vrai père de Khloe circule sur Internet depuis des années, et de nombreux utilisateurs de médias sociaux pensent que Roldan est peut-être le vrai père de Khloe.

Qui est le vrai papa de Khloé Kardashian?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la théorie du complot selon laquelle le coiffeur de Kris Jenner, Alex Rodan, est le vrai père de Khloé Kardashian.

Un utilisateur de Reddit a soulevé un bon point dans un fil de discussion sur Khloé Kardashian Alex Roldan.

«La première chose que je veux dire, c’est: Robert Kardashian est le père de Khloé. Il l’a élevée et l’aimait. Ils avaient évidemment un lien très étroit », a lancé l’utilisateur de Reddit.

«MAIS lors de ma relecture et de mes propres recherches, il y a beaucoup de preuves qu’il n’est pas son père biologique. Croyez-vous cela? Selon vous, qui est son père bio? ajoutèrent-ils.

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont mentionné un nom que beaucoup ne connaissent peut-être pas: Alex Roldan.

«Je ne pense pas qu’elle appartienne à Robert [Kardashian], en regardant les photos de famille de leur enfance et de leur adolescence, c’est assez évident, Khloé avait l’air si différent de Kim, Kourtney et Rob », a théorisé un utilisateur de Reddit.

«Elle ressemble beaucoup à ce gars d’Alex même si je parie que c’est le père», ont-ils ajouté. «Je ne vois pas du tout de ressemblance entre la fille d’OJ et Khloé.

Les utilisateurs de Twitter adhèrent également à la théorie selon laquelle le vrai père de Khloé est l’ancien coiffeur de Kris Jenner.

«Le côté à côté est d’Alex Roldan, l’ex coiffeur de Kris. On dirait qu’Alex faisait plus que couper les cheveux de Kris », a écrit un utilisateur de Twitter.

Bien que le tweet ci-dessus date d’il y a des années, les utilisateurs des médias sociaux croient toujours que Roldan est le père biologique de Khloé.

« True a-t-il déjà rencontré son grand-père biologique, Alex Roldan? » un utilisateur interrogé. «Tu sais, ton vrai papa, Khloé. Ton père est si mignon. Vous avez ses yeux !!! »

Les affaires de Kris Jenner jouent un rôle dans la théorie.

Évidemment, si les gens prétendent que Khloé Kardashian n’a pas le même père biologique que Kim et Kourtney, cela implique que Kris Jenner a eu une liaison pendant qu’elle était mariée.

Voici la chose: cette partie est vraie. Kris Jenner a admis avoir eu une liaison avec le footballeur professionnel, Todd Waterman, lors de son mariage avec Robert Kardashian Sr.

« Je me suis mariée quand j’étais très, très jeune. J’ai rencontré Robert quand j’avais 18 ans », a-t-elle expliqué dans un épisode du podcast de Diane Von Furstenberg, InCharge avec DVF.

«Nous sommes sortis ensemble pendant quatre ans, nous nous sommes mariés à 22 ans, tôt ou tard de ma vie alors que j’avais la trentaine, j’ai eu une liaison et mon plus grand regret était le fait que cela ait rompu ma famille.

«Je pense que Kris a dit qu’elle n’avait pas de liaison avec lui [Todd Waterman] jusqu’à la naissance de Khloé », a affirmé un utilisateur de Reddit, faisant allusion au fait que Kris Jenner a peut-être eu plusieurs aventures avant qu’elle n’admette son rendez-vous avec Todd Waterman.

Et ils n’ont pas tort.

Kris Jenner n’a pas seulement eu une liaison avec Waterman. Le momager a trompé l’ancien golfeur professionnel Cesar Sanudo avec Robert Kardashian Sr. avant de se réunir.

Apparemment, Sanudo est intervenu sur eux et a mis fin à la relation sur-le-champ.

Dans un épisode de L’incroyable famille Kardashian, les sœurs ont fait un test ADN.

Un utilisateur de Reddit a souligné que Kourtney et Khloé avaient fait un test ADN lors d’un épisode de KUWTK, et dans l’épisode, les deux sœurs auraient «le même ADN», et Kourtney a même dit: «OMG, alors tu es vraiment ma sœur.»

Bien que cela aurait dû mettre fin aux théories du complot, certains utilisateurs de Reddit ne l’achetaient pas.

«Je pensais que Khloé avait l’air vraiment étrange dans cette scène, car elle pensait qu’elle se sentait mal à l’aise. Je pense que les résultats qu’ils lui faisaient dire n’étaient pas vraiment ses résultats », a écrit un utilisateur de Reddit.

Un autre a fait écho à ce sentiment, écrivant: «Je pense honnêtement que tout cela était un faux stratagème pour tenter d’empêcher les téléspectateurs de parler de qui est le père biologique de Khloé – Alex Roldan.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs sur le vrai père de Khloé Kardashian continueront très probablement de sévir.

Grâce aux théoriciens du complot d’Internet et des médias sociaux, ces rumeurs pourraient ne jamais être dissipées.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.