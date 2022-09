Comme dans « Game of Thrones », dans « Maison du Dragon« Il existe un réseau d’espions que plusieurs personnes importantes de King’s Landing utilisent pour découvrir les secrets de leurs rivaux et les utiliser à leur avantage. Grâce à cela, Otto High Tower se renseigne sur Promenade nocturne Daemon et Rhaenyra Targaryen dans le quatrième épisode de la série HBO Max.

Après que le frère du roi Viserys I ait séduit sa nièce, l’ait embrassée, déshabillée et abandonnée avant qu’ils n’aillent plus loin, Rhaenyra (Milly Alcock) court après lui et crie son nom.

La scène est vue par un garçon assis à l’extérieur du bordel de Flea Bottom qui rencontre plus tard Otto Hightower et lui apporte des nouvelles du ver blanc. Qui est ce personnage qui semble contrôler le flux d’informations très importantes sur les protagonistes de « Maison du Dragon” ?

Mysaria est interprétée par l’actrice Sonoya Mizuno dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QUI EST LE VER BLANC DANS « LA MAISON DU DRAGON » ?

Apparemment dans le quatrième épisode, le ver blanc pourrait être Mysaria (Sonoya Mizuno), alors que le même garçon apparaît plus tard en train de livrer des pièces à la maîtresse de Daemon Targaryen (Matt Smith). S’agit-il du paiement de la Main du Roi Viserys I ? Pourquoi lui donner des informations s’il le déteste ?

Considérant que Mysaria dirige l’un des bordels les plus populaires de King’s Landing, il n’est pas surprenant qu’une personnalité politique proche de la couronne ait approché la femme à la recherche de secrets. L’amant de Daemon ne veut pas vivre dans la peur et connaître les secrets de la ville lui donne un certain pouvoir qui l’aide à atteindre son objectif.

Lorsque le roi Viserys interroge les sources de sa main, Otto Hightower refuse de révéler l’identité de son informateur, mais lui assure qu’il ne lui a jamais fait défaut, c’est-à-dire que cette personne lui donne des informations depuis longtemps.

Dans le livre « Fire & Blood » de George RR Martin, il est confirmé que Gusano Blanco est Mysaria, une danseuse de Lysène et amante du prince Daemon Targaryen qui deviendra plus tard son conseiller des rumeurs. Dans les romans, elle est décrite comme une femme pâle, ce qui a ajouté à sa réputation, lui a valu le surnom de White Worm.

Cependant, comme le souligne Screen Rant, dans «Maison du Dragon« , Le surnom de White Worm semble provenir de la remarquable robe blanche qu’elle porte, mais ce n’est pas son seul surnom, dans les livres qu’ils appellent son ‘Lady Misery’, un jeu de mots sur son nom et sa réputation.