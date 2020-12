Qui est le producteur de Joe Rogan, Jamie?

Presque tout le monde connaît Joe Rogan, du moins dans une certaine mesure. L’expérience Joe Rogan est un podcast qui a séduit de nombreux fans et, pour le plus grand plaisir de beaucoup, il ne semble pas aller nulle part de si tôt. Le podcast est assez incroyable, ayant eu de nombreux invités de haut niveau au fil des ans, dont Bob Saget, Jay Leno, Mel Gibson et bien d’autres. Rogan est un hôte formidable, ayant eu une carrière de comédie étendue et très réussie ainsi qu’un intervieweur d’arts martiaux mixtes et un commentateur de l’UFC.

Les fans du podcast entendront Rogan discuter de questions telles que la philosophie, la comédie et, bien sûr, l’actualité, l’un des invités récents les plus notables étant Kanye West, qui a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de se présenter à la présidence de les États Unis. Rogan a une énorme base de fans, mais il y a tellement de choses qui se passent dans les coulisses de son travail et d’autres personnes impliquées dans le succès du podcast. Alors, qui est exactement le producteur de Joe Rogan, Jamie?

Joe Rogan | Vivian Zink / Getty Images

Un peu d’histoire sur le podcast de Joe Rogan

Certains ne savent peut-être pas grand-chose du podcast de Rogan. Il a été créé pour la première fois il y a plus de dix ans, et les fans n’ont pas regardé en arrière depuis. Selon Discover Pods, c’est l’un des podcasts les plus populaires de tous les temps, avec de nombreux épisodes d’une durée allant jusqu’à trois heures entières dans un format diffusé en direct. Alors, de quoi parle Rogan? Eh bien, il semble presque que rien n’est interdit! Jusqu’à présent, le podcast a eu plus de 1500 épisodes, et les sujets allaient des sports aux expériences surnaturelles et presque tout entre les deux.

Depuis décembre 2020, le podcast est exclusivement sur Spotify et chaque épisode divertissant est écouté par des millions de fans. Quels sont certains des épisodes les plus populaires de The Joe Rogan Experience sur lesquels les fans se souviennent avec affection? Personne n’a sûrement oublié l’épisode 1169, qui mettait en vedette Elon Musk, ou l’épisode # 737 lorsque Lance Armstrong, sept fois vainqueur du Tour de France, a rejoint Rogan pour parler de substance améliorant les performances dans les sports de compétition.

Qui est le producteur Jamie de Joe Rogan?

Les fans savent certainement ce qui se passe avec l’animateur de l’émission, mais les coulisses peuvent ne pas être trop familières à tout le monde. Cela amène les fans à se demander – qui est le producteur de Rogan, Jamie Vernon? Selon JRE Facts, il est l’une des personnes les plus importantes impliquées dans le podcast, étant le «cerveau» derrière l’ensemble Expérience Joe Rogan. Bien que l’on ne sache pas exactement quand il a commencé à travailler sur l’émission, mais il y a de nombreuses années, le co-fondateur du podcast, Brian Redban, n’était pas connu pour être trop féru de technologie. Alors que Redman était déconcerté, Vernon a lentement commencé à prendre le relais, et finalement, les fans ont commencé à voir et à entendre de plus en plus le producteur connu sous le nom de «Young Jamie».

Jamie a un culte incroyable parmi les fans de la série

Alors, pourquoi Vernon est-il si apprécié? Eh bien, il a attiré une énorme base de fans pour son travail en tant que «Dieu de Google», ses remarques méchamment sarcastiques et ses capacités techniques qui sont à peu près inégalées. Il fait un travail incroyable pour obtenir l’audio et la vidéo juste, mais ses talents ne s’arrêtent pas là. En fait, selon Essentially Sports, même Rogan sait lui-même quel atout est son producteur. Jamie est toujours là pour aider à la rigueur et les mots «tirez ça, Jamie» permettent aux fans de savoir que quelque chose d’incroyable est sur le point de se produire alors que Jamie travaille sa magie Google. Les fans aiment quand il se joint à la discussion avec Rogan et ses invités, et il apporte un petit quelque chose en plus à chaque épisode de la Expérience Joe Rogan que personne d’autre ne pourrait jamais.