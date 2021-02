Qui est le prochain Bachelorette? Détails sur Katie Thurston

Grâce au roi des potins Reality Steve, on dirait que nous savons qui sera le prochain Bachelorette!

Le gourou de la télé-réalité a renversé les haricots sur son compte Twitter à la fin du 6 février, et les fans du monde entier se préparent à ce qui va arriver. absolument être la saison la plus dramatique à ce jour.

La rumeur veut que la dame chanceuse choisie pour être la prochaine Bachelorette soit une candidate de la saison de Matt James, mais selon Reality Steve, elle va avoir la botte après son rendez-vous en tête-à-tête avec le beau célibataire sur l’épisode qui est diffusé le lundi 8 février.

Qui est le prochain Bachelorette?

Attention: spoilers à venir.

Si vous préférez ne pas savoir qui est le prochain Bachelorette, ne faites pas défiler plus bas!

Mais si vous souhaitez tout savoir sur la prochaine Bachelorette, lisez la suite.

Réalité Steve a lancé une bombe sur la prochaine Bachelorette sur son compte Twitter le 6 février.

Dans un tweet surprenant criblé de spoilers sur la saison à venir, Reality Steve a allégué que la candidate actuelle au Bachelor Katie Thurston serait la plus récente Bachelorette.

«(SPOILER): Lors de l’enregistrement« Women Tell All »jeudi dernier, Katie Thurston a été annoncée comme la prochaine« Bachelorette »», a écrit Reality Steve. « Katie est éliminée lors de l’épisode de lundi lors de son 1 contre 1 avec Matt. »

Bachelor Nation a été choqué par cette annonce et certains fans ont été irrités par le spoiler soudain.

« Pourquoi as-tu fait cela?? » un fan interrogé. « Je ne vous ai jamais vu mettre le véritable spoiler dans votre tweet (généralement vous devez aller sur votre page), cela craint les gens qui vous suivent mais ne veulent pas tous les spoilers. »

Un autre adepte de Twitter a écrit: «Ils auraient pu choisir parmi de nombreuses femmes brunes et noires étonnantes, mais non. D’abord, ils ont laissé partir Mike et maintenant une autre chance d’être diversifié.

«Je peux comprendre ce que vous dites mais Katie s’est démarquée! Anti intimidation, solidaire, douce, drôle, vivante, positive au sexe, pas de honte de salope. Je soutiendrais quiconque affiche ces comportements. Peut-être que son match sera diversifié », a répondu un autre utilisateur de Twitter.

Katie Thurston a répondu aux rumeurs sur son histoire Instagram.

La bombe brune est allée sur Instagram après avoir entendu les rumeurs, publiant un selfie avec la légende: «Lire mes textes ce matin comme des nouvelles pour moi.»

Katie Thurston est une des préférées des fans de la saison de Matt James.

Thurston a immédiatement attiré l’attention de Bachelier fans après avoir sorti un vibromasseur brillant lors de sa première rencontre avec Matt James.

«C’était la déclaration parfaite pour 2020», a-t-elle déclaré dans un épisode du Happy Hour Bachelor Podcast. «Cela me résumait parfaitement… et je ne pouvais rien faire d’autre que d’être moi-même. Je savais que Matt est religieux, je sais que je ne le connais pas personnellement, donc je savais que ça pourrait très bien me renvoyer chez moi [on] la première nuit. Et je n’aurais aucun regret.

Thurston a également été félicitée par les fans du monde entier après avoir tenu tête à la «reine» Victoria Larson après que Larson ait été accusée d’intimider d’autres filles dans la maison.

Elle a également tenu tête aux autres femmes de la maison après que cinq nouveaux candidats aient été ajoutés au mélange lors de l’épisode du 25 janvier.

«Je comprends, nous avons droit à nos sentiments», a-t-elle dit à ses camarades. «Mais à la fin de la journée, ils vivent avec nous et je détesterais être de leur côté [with] les fouilles continues. À un moment donné, nous devons en quelque sorte nous en remettre et les accueillir un peu dans la maison.

Réalité Steve n’a pas encore commenté son admission de Katie Thurston comme étant la prochaine Bachelorette.

Je suppose que nous devrons attendre et voir si ces rumeurs sont vraies!

Selon vous, qui sera le prochain Bachelorette? Laissez un commentaire ci-dessous!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.