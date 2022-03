Qui est le président des États-Unis dans l’univers cinématographique Marvel ?

le Univers cinématographique Marvel il n’a jamais accordé beaucoup d’importance au président des États-Unis d’Amérique. La vérité est que des organisations comme le SHIELD, dirigée par Nick Fury, ou le secrétaire d’État Ross (William Hurt), étaient chargées de représenter le pays le plus important du monde lors des conflits qui ont dû maltraiter l’humanité.

Maintenant et grâce à une fuite sur l’une des nouvelles émissions qui merveille se prépare pour Disney+, on connait l’identité du nouveau président des Etats-Unis dans le MCU et aussi qui est l’acteur qui l’incarne. L’image d’un journal sur le plateau de Invasion secrète souligne que le pouvoir exécutif des États-Unis est dirigé par le président Ritson, personnifié par l’expérimenté Dermot Mulroneyqui sur la photo est à côté de War Machine.

Présentation du président des États-Unis

Formé à la Northwestern University, Mulroney a fait ses débuts au cinéma avec meurtre à beverly hills de Blake Edwards en 1988 et le western Jeunes armes. Parmi ses principaux films figurent : Point de non retour à partir de 1993, en tant qu’amant de la protagoniste Bridget Fonda ; Le mariage de mon meilleur ami à partir de 1997, où il jouait le petit ami de Cameron Diaz et le meilleur ami de Julia Roberts ; imitateur (Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze); À propos de Schmidt (2002); Au revoir amoureux (1998) et Le jour du mariage (2004). Il a récemment participé à l’émission nouvelle filleavec Zooey Deschanel.

La série attendue située dans le Univers cinématographique Marvel, Invasion secrète, parle d’une invasion Skrull de la Terre. Dans ce cas, un groupe d’étrangers « changeur de forme » Déchaîne la terreur dans la population et la méfiance parmi leurs protecteurs qui ne savent pas qui est qui dans cette série pleine d’intrigues mettant en vedette Samuel L. Jackson, Emilia Clarke et Ben Mendelsohn.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que le président Matthew Ellis joué par William Sadler lors d’un rôle de soutien dans Iron Man 3. La vérité est que le nouveau président Ritson aurait également un rôle réservé à l’émission Guerres d’armures, mettant en vedette Don Cheadle dans le rôle de James Rhodes où l’intrigue comprend la technologie volée de Stark qui devient une menace pour les innocents. Intéressant!

