Qui est le plus grand artiste solo de tous les temps ?

Qu’est-ce qui fait un vrai grand artiste solo ? Cette capacité unique à se tenir seul sur scène et à attirer l’attention et la participation d’une foule de milliers de personnes. Faire voyager les gens et en inspirer autant avec leur musique.

Avec des artistes de tant de décennies et de genres parmi lesquels choisir, décider du vrai GOAT est une tâche presque impossible – choisir les quatre présélectionnés était déjà assez difficile – mais qu’est-ce qui fait qu’un se démarque de tous les autres ? Est-ce la capacité à sauter les genres ? Est-ce le nombre d’albums vendus ? Est-ce leur impact culturel ?

La plupart diront que c’est un mélange de ce qui précède et que certaines choses seront plus ou moins importantes pour différentes personnes. Pour certains, c’est l’influence durable d’un artiste qui les distingue, pour d’autres, il s’agit simplement de savoir quelles chansons ils préfèrent, tandis que d’autres fans parlent du look emblématique de l’artiste et de sa présence sur scène.

Nous l’avons réduit à quatre artistes solo légendaires qui ont été mis aux voix dans un Sondage Twitter de lecteurs 45secondes.fr. Les quatre artistes de la liste restreinte étaient Elvis Presley, le célèbre « roi du rock and roll » ; le révolutionnaire David Bowie; le showman ultime Elton John; et Amy Winehouse, avec son son intemporel.

C’était assez serré entre les trois meilleurs artistes de la liste, mais sur près de 20 000 votes, 39% ont voté pour Elvis Presley. Comme l’a dit un fan, « Elvis a été appelé le roi pour une raison ».

Le plus grand artiste solo de tous les temps

La musique d’Elvis était vraiment révolutionnaire à l’époque et continue d’avoir une influence durable. Un utilisateur a déclaré : « Elvis a inspiré tant de groupes après sa mort et continue de le faire. Tout comme les Beatles, aimez-les ou détestez-les, l’effet sur la musique qu’ils ont eu est indéniable et cela définit le statut de GOAT. Un autre a convenu: «Tous excellents en eux-mêmes. Mais pas d’Elvis = pas de rock and roll.

Parallèlement à la musique elle-même, c’est cet impact durable qui semble qualifier le véritable statut de GOAT.

En deuxième position, David Bowie, un autre artiste considéré comme l’un des musiciens les plus influents du XXe siècle. Sa capacité à sauter les genres et sa création de nombreux personnages comme Aladdin Sane et Ziggy Stardust l’ont aidé à se démarquer des autres artistes. Il n’y a vraiment jamais eu quelqu’un comme Bowie avant ou depuis, et je doute qu’il y en ait un jour.

Suivant peu après Bowie, vient l’homme aux spécifications jazzy, Elton John, qui a été choisi comme GOAT par 26% des électeurs. Un utilisateur a déclaré: « Je choisirai Elton 10 fois avant tout le monde sur cette liste. » Le mélange de pop et de rock d’Elton, ainsi que son sens du spectacle à haute énergie et son style glam-rock extravagant ont fait de lui un artiste solo vraiment révolutionnaire.

Amy Winehouse est arrivée quatrième avec 9% des voix. Un interprète et auteur-compositeur incroyable que nous avons perdu bien trop tôt à l’âge de 27 ans. Qui sait ce que nous aurions pu voir d’Amy si cela n’avait pas été le cas, mais cette carrière relativement plus courte peut être l’une des raisons pour lesquelles Winehouse est arrivé derrière l’autre trois artistes.