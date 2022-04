Qui est le plus fort : Moon Knight ou Mandalorian ? Pedro Pascal et Oscar Isaac répondent

Les deux acteurs à succès Oscar Isaac et Pedro Pascal célèbrent actuellement le succès international avec leur série : Alors que le favori du public de « Star Wars » et l’acteur de « Dune » Isaac est actuellement le nouveau et brutal héros de Marvel Chevalier de la Lune à Disney+ doit se battre avec ses propres démons, nie la star de « Narcos » Pedro Pascal en tant que chasseur de primes Din Djarin alias Le Mandalorien De nombreuses aventures dans une galaxie lointaine, très lointaine dans la nouvelle série à succès « Star Wars ». Mais ils ont une chose en commun : ils peuvent en faire beaucoup !

Les fans ont maintenant poursuivi la question de savoir comment un Bataille Moon Knight contre Mandalorian ressemblerait ? Les deux acteurs se sont également posé cette question – et ils ont leur propre opinion là-dessus. Vous pouvez voir la réponse respective avec la réaction appropriée dans la vidéo suivante.

Le nouveau Série Marvel « Moon Knight » est sur le fournisseur de streaming Disney + depuis quelques semaines avec un nouvel épisode chaque semaine et bénéficie d’une base de fans croissante. L’anti-héros atypique sera certainement vu dans d’autres productions Marvel à l’avenir, au moins il en a le potentiel.

Pendant ce temps, prenez le Saison 3 Le Mandalorien forme sur. La liste des acteurs et des nouveaux arrivants s’allonge au fur et à mesure que les fans suivent le Boba FettLa série a déjà une idée surprenante de la façon dont les nouveaux épisodes se poursuivront avec Baby Yoda.

Premières réactions des fans à la question Moon Knight vs Mandalorian

Lorsqu’on leur a demandé lequel des deux devrait être le plus fort, Moon Knight ou Mandalorian, certains fans ont également eu leur avis. Les réponses et les opinions sont assez équilibrées entre les deux parties.

Et quelle est votre opinion ? Faites-nous savoir ce que vous pensez d’un combat entre Moon Knight et Mandalorian dans les commentaires.

C’est ce que dit Team Moon Knight

Pourquoi en rigole-t-il ? Moon Knight gagnerait évidemment, il ne doit rien savoir du personnage, The Mandolorian n’aurait aucun moyen de le tuer et même s’il le faisait, Moon Knight serait simplement ressuscité – Demented_Freakshow (@Austin29102124) 14 avril 2022

Moon Knight peut à peine vaincre 3 enfants de la rue. En ce moment Mandolorian essuierait le sol 🤣 — Pinchay le Désossé (@jonygitar) 14 avril 2022

Marc n’essayait pas de les tuer. De plus, vous avez vu comment il s’est comporté entouré de plus de 20 personnes qu’il voulait tuer… — Shadowclaw191 (BPSH) (@BeckhamPang) 14 avril 2022

Moon Knight est ressuscité plusieurs fois par Konshu et à un moment donné, il avait lui-même des pouvoirs assez surhumains, alors… oui, ce serait un sacré combat mais mon 💰 est sur Moon Knight. – Pixie frénétique (@ blackagnes1969) 13 avril 2022

C’est ce que dit l’équipe Mando

Je ne sais pas Mando était assez faible dans les derniers épisodes de boba fett. – Christophe Hood (@mr_hoody) 13 avril 2022

Ouais, mais il a maintenant récupéré son amie grenouille verte magique pour l’aider à gagner. — Shane McGeary (@humanmale1984) 13 avril 2022