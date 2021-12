Qui est le petit-ami de Rose Ayling-Ellis ?

Rose Ayling-Ellis est devenue la première personne sourde à participer – et à gagner – à la BBC Venez danser strictement cette année et son petit ami, Sam, l’a encouragée du public.

On ne sait pas grand-chose de Sam ou de ce qu’il fait pour gagner sa vie, car ils ont tendance à garder leur relation à l’abri des projecteurs. Mais comme Rose, Sam est aussi sourd.

En septembre 2019, Rose a publié quelques photos d’un voyage qu’elle et Sam ont effectué en Amazonie. Elle a écrit une longue légende, où elle a également sensibilisé à la crise climatique et au niveau insoutenable de déforestation qui se produit dans la jungle.

Rose a posté des photos d’elle lors de vacances au ski et de surf sur sable dans le désert péruvien, ce qui n’est qu’un exemple de l’esprit de départ que Rose possède et pour lequel elle est admirée.

Rose Ayling-Ellis est sourde de naissance. Rose peut communiquer à la fois en anglais oral et en langue des signes britannique.

Rose a épaté les fans et les juges sur Strictement avec sa capacité à rester parfaitement en phase avec la musique en s’appuyant principalement sur le comptage.

Rose a dit avant de la commencer Strictement voyage qu’elle porte une prothèse auditive qui lui permet de capter certains sons. Elle a expliqué qu’elle serait capable d’entendre quelqu’un chanter et de ressentir les vibrations de la musique, mais qu’elle ne déchiffrerait pas les paroles.

Son ouïe limitée ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas fan de musique. Elle a dit le gardien qu’elle est fan de soul et que ses artistes préférés sont Dolly Parton et Stevie Wonder.