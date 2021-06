Qui est le petit ami de Lorde ? Détails sur Justin Warren, un directeur musical de 41 ans

Le petit ami de Lorde, Justin Warren, doit être un fier partenaire alors que le retour de la chanteuse à la musique est apprécié par ses fans du monde entier.

Le nouvel album de Lorde et son retour très attendu à la vie publique pourraient être plus proches que nous ne le pensons, car la chanteuse née en Nouvelle-Zélande vient de sortir son nouveau single, « Solar Power ».

La chanson partage son titre avec son troisième album à venir, bien qu’aucune date de sortie pour la suite de « Melodrama » n’ait été annoncée.

Lorde a un nouvel album et un nouveau petit ami

Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que nous avons reçu un single de Lorde.

La chanteuse, aujourd’hui âgée de 24 ans, est notoirement privée, mais si l’on se fie à son travail précédent, nous pourrions avoir un rare aperçu de sa vie amoureuse et de sa relation à travers sa musique.

« Mélodrame » racontait qu’il avait grandi et perdu l’amour à l’époque où Lorde, de son vrai nom Ella Yelich-O’Connor, mettait fin à sa relation avec son ex-petit ami, James Lowe. Alors, peut-être que l’album n°3 sera une histoire d’amour avec son nouveau beau Justin Warren ?

Lorde a déclaré que « Solar Power » serait une ode aux grands espaces, mais a laissé entendre que sa vie personnelle avait influencé certaines de ses prochaines musiques.

« En période de chagrin, de chagrin, d’amour profond ou de confusion, je me tourne vers le monde naturel pour trouver des réponses », dit-elle à propos de l’album.

Dans cet esprit, les références à son petit ami Justin Warren sont définitivement quelque chose à surveiller.

Qui est le petit ami de Lorde, Justin Warren ?

Lorde est une femme du genre « trois publications sur Instagram et interviews une fois tous les quatre ans », donc les détails sur sa relation sont rares. Mais voici tout ce que nous pouvons recueillir sur la relation de Lorde et Justin Warren.

Justin Warren est un cadre musical.

Warren semble être basé dans le pays d’origine de Lorde, la Nouvelle-Zélande, et travailler avec Universal Music Group. Le travail de Warren dans les promotions musicales l’a mis en contact avec Justin Bieber et, bien sûr, Lorde.

Lorde a signé avec Universal Music Group en Nouvelle-Zélande en 2009, donc le couple s’est probablement connecté tout en travaillant ensemble.

Warren a 41 ans.

Warren aurait 17 ans de plus que Lorde. La chanteuse était déjà sortie avec le photographe James Lowe, 24 ans, à l’âge de 18 ans.

Lorde et Justin Warren ont été liés pour la première fois en 2016.

Lorde peut être vu sur Instagram de Warren dès 2014, mais les rumeurs de romance entre les deux n’ont commencé qu’en 2016, lorsqu’ils auraient été repérés à un rendez-vous à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Cependant, Warren a nié les rumeurs à l’époque et a insisté sur le fait que leur relation était professionnelle mais amicale.

« Ella et moi travaillons ensemble depuis des années et nous sommes de bons amis. Toutes les rumeurs selon lesquelles nous sommes ‘une paire’ sont ridicules », a-t-il déclaré. « Ella a une année très chargée devant elle et nous passerons plus de temps ensemble alors que les plans pour le prochain disque de Lorde se déroulent. »

Le couple semble avoir trouvé la romance depuis lors et a été aperçu se tenant la main et s’embrassant fin 2020.

Lorde est-elle fiancée à Justin Warren ?

Le couple a déclenché des rumeurs de fiançailles en 2019 lorsque Lorde a été aperçue portant une bague à son doigt de fiançailles. À l’époque, les deux hommes achetaient des articles ménagers en Nouvelle-Zélande et semblaient vivre ensemble dans la maison de Lorde à Auckland.

Cependant, Lorde n’a jamais abordé les rumeurs de fiançailles et les photos plus récentes ne montrent aucun signe de bague.

