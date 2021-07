Qui est le petit ami de Lil Nas X ? Rencontrez la danseuse Yai Ariza

Lil Nas X a fait un geste romantique pour son petit ami secret, et grâce à des détectives sur Internet, nous pouvons savoir exactement qui est l’homme chanceux.

Le gagnant d’un Grammy organise une révolution queer noire depuis les premiers jours de sa carrière et, en tant qu’homme gay fier et fier, il n’est pas étonnant que les rumeurs de relation aient commencé à tourbillonner.

Lorsque Lil Nas X a posté un TikTok le montrant saupoudrer de pétales de rose tout autour de sa maison de Los Angeles pour un « rendez-vous romantique » avec son petit ami, de l’huile a été ajoutée au feu que le chanteur fréquente la danseuse Yai Ariza.

Qui est le petit ami de Lil Nas X ? Rencontrez Yai Ariza.

Selon les rumeurs, Lil Nas X sortirait avec Yai Ariza après avoir mentionné que son petit ami était « de retour au pays ».

Sur Instagram d’Ariza, le danseur a partagé une histoire disant qu’il était de retour à Los Angeles, où vit Lil Nas X.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la relation entre Ariza et Lil Nas X.

Yai Ariza est danseuse.

C’est un couple talentueux ! Ariza est un danseur professionnel qui connaît aussi bien la scène que son beau rappeur.

La talentueuse interprète publie régulièrement des vidéos de danse et des chorégraphies. Selon sa biographie Instagram, il est signé par une agence artistique basée à Los Angeles qui représente les danseurs.

On ne sait pas exactement quand Ariza a rencontré Lil Nas X, ou quand ils ont commencé à sortir ensemble, mais Ariza a joué pour la première fois avec son petit ami supposé sur « Saturday Night Live » en mai.

Dans le cadre de la performance, Ariza a même léché la routine de mi-danse Lil Nas X, donc si cela ne confirme pas une romance, nous ne savons pas ce qui le fait !

Ariza a également récemment joué dans le clip « Industry Baby » de Lil Nas X.

Ariza est colombienne.

Ariza dit sur son Instagram qu’il est « né et a grandi en Colombie » mais vit actuellement à Los Angeles.

Il semble également avoir passé du temps dans son pays d’origine alors qu’il a récemment célébré son anniversaire à Cartagena, en Colombie. Cela pourrait expliquer pourquoi Lil Nas X a lancé une date aussi extravagante pour son retour aux États-Unis.

Ariza a embrassé Lil Nas X sur scène aux BET Awards.

Si vous pensez qu’Ariza vous semble familier, cela pourrait être dû à son rôle dans la performance très médiatisée des BET Awards de Lil Nas X.

Internet est devenu fou lorsque Lil Nas X a embrassé l’un de ses danseurs à la fin d’une représentation de son morceau « satanique » Montero, et il n’y a pas de prix pour deviner qui était ce danseur.

Ariza a capturé le moment avec son petit-ami présumé sur Instagram et a écrit: « Nous écrivons l’histoire! »

Lil Nas X cache peut-être Ariza.

Les deux hommes sont restés quelque peu timides sur les réseaux sociaux et n’ont pas partagé de vidéos ou de photos l’un de l’autre en dehors d’un contexte professionnel.

Cependant, Lil Nas X a donné quelques indices qui ont poussé les fans à reconstituer les choses.

Après la performance de BET, certains ont supposé que l’homme que Lil Nas X avait tease dans ses histoires Instagram était Ariza et il semble qu’ils aient raison !

