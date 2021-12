Qui est le petit ami de Jenna Coleman ?

Jenna Coleman est le visage de la publicité Boots de Noël de cette année, sans parler d’une actrice à succès qui s’est fait connaître pour son rôle dans Docteur Who. Cela dit, avec qui sort-elle ?

L’actrice a tendance à garder sa vie amoureuse hors des projecteurs et pour autant que nous le sachions, elle est célibataire pour le moment.

En octobre 2021, on pensait qu’elle s’était réconciliée avec son ex-petit ami Tom Hughes après avoir été aperçue en train de quitter son manoir de 1,75 million de livres sterling.

Jenna et Tom sont sortis ensemble pendant quatre ans après avoir joué le rôle de la reine Victoria et du prince Albert dans le drame à succès d’ITV Victoria ensemble. Les deux avaient une chimie indéniable dans les rôles et maintenant nous savons que c’est parce qu’ils l’avaient aussi dans la vraie vie.