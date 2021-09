Qui est le petit ami de Honey Boo Boo ? Détails sur Dralin Carswell

Nous la connaissons tous comme la petite fille avec la plus grande personnalité de la télé-réalité. Mais Alana Thompson – Honey Boo Boo – a grandi un peu, littéralement et métaphoriquement.

Le « Here Comes Honey Boo Boo » a récemment révélé qu’elle avait un petit ami.

En fait, Thompson dit qu’elle sort secrètement avec quelqu’un depuis un bon moment maintenant. Le souffle !

Alors qui est cet homme mystérieux ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le petit ami d’Alana Thompson, Dralin Carswell.

Qui est le petit ami de Honey Boo Boo, Dralin Carswell ?

Carswell étudiant de Géorgie qui semble, eh bien, assez ordinaire par rapport à sa petite amie star de la télé-réalité.

Quel âge a Dralin Carswell ?

Carswell a 20 ans. Son âge est en fait quelque chose qui a le Internet dans un débat enflammé.

Thompson, bien que n’étant plus une petite fille, est encore mineure à l’âge de 16 ans qu’elle vient d’avoir le 28 août.

Beaucoup de gens disent que la relation est inappropriée en raison de son âge, mais d’autres disent que ce n’est qu’un écart de quatre ans.

Cependant, l’État de Géorgie – où vivent les deux hommes – a fixé l’âge du consentement à 16 ans.

Comment Dralin Carswell et Alana Thompson se sont-ils rencontrés ?

Le couple a gardé leur relation très privée, nous ne savons donc pas comment les deux se sont officiellement rencontrés, mais ils viennent de la même ville natale de McIntyre, en Géorgie.

Thompson a également déclaré à Teen Vogue que Carswell est probablement son seul ami car elle a du mal à faire confiance aux gens.

Depuis combien de temps Dralin Carswell et Alana Thompson sortent-ils ensemble ?

Selon The Sun, les deux tourtereaux se fréquentent depuis six mois.

Ils ont discrètement rendu leur relation publique en mars lorsque Carswell a mis à jour son statut en « En couple » sur sa page Facebook.

Simultanément, Thompson a posté une photo des deux ensemble sur son compte personnel. Carswell a appelé Thompson son « bae » dans la section commentaires de la photo avec un emoji en forme de cœur.

Qu’est-ce que Dralin Carswell aime faire ?

En faisant défiler la page Facebook de Carswell, vous pouvez souligner beaucoup de choses qu’il aime.

D’une part, il est un grand fanatique de voitures. Sur sa page, vous voyez différentes sortes de voitures, de moteurs et de pièces automobiles. Une source interne a également révélé qu’il avait une Camaro et que c’était « comme son bébé ». Il aurait même laissé Thompson le conduire !

Carswell est un sneakerhead complet, publiant plusieurs photos de baskets qu’il veut ou possède. Comme tous les jeunes de 20 ans, Carswell aime passer du bon temps avec ses amis et sa famille.

La famille approuve-t-elle la relation entre Dralin Carswell et Alana Thompson ?

Pour la plupart, oui. Aucun membre de la famille ne s’est prononcé contre les deux rencontres. Ses sœurs adoreraient le gars et approuveraient le nouveau boo de leur sœur. La source interne a déclaré: « Dralin et Alana sont attachés à la hanche et traînent ensemble tout le temps. »

La source a également déclaré: «Il était calme au début, mais il fait désormais partie de la famille. Il est tout aussi amusant et fou que les autres.

Quant à Mama June, ses sentiments ne sont pas clairs. Les sœurs de Thompson se sont toutes connectées aux réseaux sociaux de Carswell, mais sa mère Mama June n’a aucun lien avec lui sur les réseaux sociaux.

