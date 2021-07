Qui est le petit ami de Dani Dyer, Sammy Kimmence et pourquoi va-t-il en prison

Sammy Kimmence est le petit ami de Dani Dyer et le père de leur fils, Santiago.

Le joueur de 25 ans a grandi dans l’Essex, tout comme Dani Dyer. C’est un agent de change et un footballeur amateur qui joue pour le Barkingside FC.

Kimmence a été condamné à 42 mois de prison à Portsmouth Crown Court pour s’être fait passer pour un conseiller financier et avoir dupé deux retraités en leur faisant remettre 34 000 €, a déclaré Le miroir. Il doit purger au moins la moitié de cette peine en prison.

Lorsque Equine Global Sports est entré en liquidation, Kimmence a contacté deux de ses clients – Peter Martin, 91 ans, et Peter Haynes, 81 ans – et leur a dit qu’il continuerait à investir dans les courses de chevaux comme il l’avait toujours fait.

Kimmence a dépensé l’argent dans des restaurants, des vêtements et des hôtels coûteux, tandis que Martin et Haynes pensaient qu’ils faisaient un investissement.

Dani et Sammy étaient un élément avant que Dani ne continue Île de l’amour en 2018, qu’elle a remporté avec son partenaire Jack Fincham.

Quelques semaines plus tard, pendant le confinement, Dani et Sammy se sont remis ensemble et ils ont accueilli leur premier bébé, Santiago, le 23 janvier 2021.