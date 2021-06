Casey Frey, 27 ans, est un comédien de médias sociaux qui a diverti son public sur diverses plateformes de médias sociaux depuis l’époque de Vine, grâce à ses vidéos de danse originales et ses sketchs hilarants.

Après des années à faire des blagues et à faire allusion à sa sexualité, la star désormais YouTube et Instagram a annoncé qu’il était « en couple avec un mec » tout en apparaissant en tant qu’invité sur le podcast de Theo Von, This Past Weekend.

Le « mec » en question serait Joshua Elias Haynesworth-Polen.

« Je suis en couple avec un mec en ce moment », a déclaré Frey à Theo, auquel l’hôte a répondu: « Je ne suis jamais sorti avec un homme. »

« Je ne l’ai pas fait non plus jusqu’à récemment », a répondu Frey. « Il s’est avéré qu’il était cool. Nous avons en quelque sorte vibré. »

Qui est le petit ami de Casey Frey, Joshua Elias Haynesworth-Polen ?

Bien que les rumeurs et les captures d’écran continuent d’être en vogue sur Twitter, Frey n’a pas encore confirmé si Haynesworth-Polen est ou non son petit ami, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le coiffeur de 30 ans qui serait son petit ami présumé.

Joshua Elias Haynesworth-Polen est un barbier avec une tendance militante.

Selon la biographie Instagram de Haynesworth-Polen, il s’agit d’un coiffeur homosexuel de 30 ans.

Il exprime sa solidarité avec le mouvement Black Lives Matter et a le hashtag « ACAB », un hashtag condamnant la police, dans sa bio.

Actuellement, son compte Instagram personnel est défini sur privé.

Le nouveau beau de Frey a également un compte TikTok sous le nom de yung_thiccums, où il discute de la positivité corporelle, du privilège blanc et d’autres sujets qui le passionnent.

Et bien qu’il ait aussi un Compte Twitter sous le nom de Pariah Carey, qui est également défini sur privé pour le moment.

C’est un garçon de LA.

La ville natale de Haynesworth-Polen est Los Angeles, où se trouve également le magasin dans lequel il travaille.

Il a un deuxième compte Instagram sous le nom de Barber Streisand qui est dédié à son travail comme dans la beauté, les cosmétiques et les soins personnels chez Svelte Barbershop à Hollywood.

À partir de ce compte, les fans peuvent voir que Joshua a coupé les cheveux de Frey plus d’une fois, faisant sa première apparition dans les publications du barbier en octobre 2020.

Haynesworth-Polen a sous-titré l’image, « m’a fait rire tout le temps ».

Frey et Haynesworth-Polen sont adorables ensemble.

Bien que, comme mentionné ci-dessus, le compte Instagram personnel de Joshua soit privé, une capture d’écran d’un article montrant les deux ensemble à partir du 1er janvier 2021 a circulé sur Twitter.

L’image montre Frey avec ses bras étroitement enroulés autour de Haynesworth-Polen, les deux arborant d’énormes sourires.

Le message a été géolocalisé à Los Angeles, en Californie, et sous-titré : « Je suis tellement prêt pour la fin de cette année, impatient de voir ce que l’année prochaine apportera.

Qu’est-ce que les fans de Frey ont à dire sur la relation ?

Après que les images ont commencé à circuler sur Twitter, Frey a été chaleureusement accueillie dans la communauté LGBTQ+.

Alors que la plupart des fans sont heureux pour les deux, d’autres peuvent avoir un peu de jalousie.

« Casey Frey avoir un petit ami est la meilleure chose qui puisse arriver toute la semaine, joyeux mois de la fierté à tous », a écrit un fan.

À l’autre extrême, un autre a écrit: « Je viens de découvrir que Casey Frey a un petit ami, je veux dire bien pour lui, mais j’aimerais que ce soit moi. »

Même si certains fans souhaitent pouvoir échanger leur place avec Haynesworth-Polen, il existe toujours un sentiment de soutien et d’amour écrasant envers le couple.

Les gens ont-ils été surpris par les nouvelles de Casey ?

Frey a toujours été très silencieux sur sa sexualité et sa vie amoureuse. C’est pourquoi sa nouvelle romance et sa déclaration sur le fait de sortir avec un homme ont provoqué un tel tollé sur les réseaux sociaux.

Frey n’a jamais admis publiquement être dans une sorte de relation.

Certains fans de Frey étaient à la fois ravis et surpris par les rumeurs.

Un utilisateur de Twitter a commenté, « Nous avons perdu ce tour mesdames », en référence à Frey étant en couple avec un homme.

Cependant, d’autres n’ont pas été surpris.

Bien que ni Frey ni Haynesworth-Polen n’aient confirmé les rumeurs de rencontres, les commentaires laissés par les utilisateurs de Twitter et d’Instagram sur le contenu de Frey ont montré une positivité et un soutien écrasants pour la star des médias sociaux.

Tous les fans de Casey Frey ne sont peut-être pas heureux que Haynesworth-Polen soit celui qui est enveloppé dans les bras de Frey au lieu d’eux-mêmes, mais presque tous ont embrassé sa nouvelle relation avec les autres.

