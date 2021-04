Qui est le petit ami de Billie Eilish, Matthew Tyler Vorce?

La célèbre chanteuse pop Billie Eilish pourrait être hors du marché, car elle a récemment été vue se promener et se blottir avec un nouvel homme.

Qui est le petit ami présumé de Billie Eilish, Matthew Tyler Vorce?

Vorce serait plus âgé qu’Eilish, car la source des photos a déclaré qu’il avait 29 ans, tandis qu’Eilish n’a que 19 ans.

Il est également impliqué dans l’industrie du divertissement et partage la passion d’Eilish pour l’horreur et le sang.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le partenaire apparent de l’artiste populaire.

Eilish et Vorce ont été vus pour la première fois ensemble plus tôt ce mois-ci.

Eilish et Vorce ont été photographiés à Santa Barbara le week-end du 18 avril, quand ils ont été aperçus en train de prendre un café avec le doux pit-bull d’Eilish, Shark.

Ils semblaient devenir douillets, alors que Vorce enroulait un bras autour d’Eilish pendant qu’ils attendaient leurs boissons.

Les deux n’ont pas encore commenté l’état de leur relation.

Vorce est un acteur.

Vorce est connu pour ses rôles dans des courts métrages tels que « Itsy Bitsy Spiders » (2013), « I Wasn’t Me » (2015) et des productions de longs métrages comme « Dark Hours: Typee » (2016).

Il apparaît également dans le prochain court métrage comique, « La malédiction de Frank Sinatra. »

L’acteur a également joué dans plusieurs productions théâtrales, dont « Blood Alley » et « Creep-Lore » en 2017.

Vorce est aussi un homme aux multiples talents.

Certaines de ses autres compétences incluent la danse moderne, le mannequinat et le jeu de la batterie. Il est également formé à la performance de la comédie d’improvisation. Il aime les sports comme le snowboard, le golf et le hockey sur glace.

Il est également écrivain et a écrit plusieurs scénarios, croquis et poèmes qu’il partage sur les réseaux sociaux.

Comme Eilish, Vorce adore la fantasmagorie.

Billie Eilish est connue pour les thèmes sombres de ses chansons et les visuels dérangeants dans ses vidéoclips et son image de marque en général. La musicienne a déclaré dans une interview au New York Times qu’elle adorait «effrayer les gens».

Vorce semble également avoir un penchant pour l’horreur. Son compte Instagram regorge d’images violentes et macabres, et l’acteur semble souvent maculé de faux sang.

C’est un passionné d’Halloween qui inclut de nombreux thèmes effrayants dans son travail.

Les tatouages ​​de Vorce reflètent son amour pour tout ce qui est effrayant.

L’artiste a de l’encre du mot «fluage» sur son poignet, ainsi qu’un tatouage criard sur son biceps droit.

Son autre art corporel comprend un symbole occulte et un cœur anatomiquement correct encré sur le sien.

Il a co-créé un podcast d’horreur

Vorce a récemment travaillé sur un podcast appelé «Searching For Putty Man», un récit d’horreur d’enquête fictif sorti fin mars mais qui a depuis été retiré des services de streaming.

Cependant, Vorce était enthousiasmé par le projet et a déclaré qu’il espérait que ce serait une expérience interactive pour ses auditeurs.

«Chaque endroit de l’histoire est lié à une énergie majeure et [you can] aller physiquement partout », a déclaré Vorce. «Donc, pouvoir nous écouter vivre ces expériences, être au même endroit et marcher sur nos traces, je pense que ce serait très amusant.»

Pour des raisons inconnues, cependant, les comptes Twitter, Instagram et iTunes des podcasts semblent tous avoir été désactivés pour le moment.

Il connaît la famille d’Eilish.

La page Instagram de Vorce suit et est suivie par la mère et le frère d’Eilish.

Il suit également Eilish elle-même, bien qu’elle ne le suive pas. Pour être honnête, la chanteuse ne suit personne sur Instagram.

Vorce est également proche de sa propre mère, Jana Reddick, qu’il loue souvent dans ses publications.

Vorce est probablement une Vierge.

On pense que Vorce est né le 10 septembre 1991, ce qui signifie que son signe astrologique est la Vierge.

Les Vierges sont connues pour être fiables, artistiques et travailleuses.

Eilish elle-même est un Sagittaire, dont les traits incluent l’optimisme et l’énergie.

C’est une féministe convaincue.

Vorce est passionnément pro-choix et s’est prononcé contre les interdictions de l’avortement qui ont balayé le pays en mai 2019.

«Les hommes ne devraient pas légiférer sur le corps des femmes», a souligné l’acteur dans une publication Instagram supprimée depuis.

Eilish a également pris position sur cette question, disant à Variety à l’époque qu’elle était exaspérée par les nouvelles lois.

«Les femmes devraient dire, devraient faire et ressentir et être exactement ce qu’elles veulent», a déclaré Eilish. «Les hommes ne devraient pas faire les choix des femmes.»

Vorce est maintenant au centre d’une frénésie de fans.

Depuis sa connexion avec Eilish, le compte Instagram de Vorce est passé de moins de deux mille abonnés à près de 30 mille.

Les fans d’Eilish ont spammé sa page depuis que les rumeurs ont émergé. Les commentaires vont du dénigrement au soutien, mais récemment, les sentiments les plus populaires incluent des choses comme «arrêtez de harceler ce gars» et «laissez-le tranquille».

En réaction à l’attention, Instagram de Vorce est brièvement devenu privé après le début des rumeurs de rencontres, mais il a été rouvert au public peu de temps après.

Eilish est restée discrète sur sa vie amoureuse, ne confirmant ni ne niant une relation avec Vorce.

«Je veux vraiment garder [relationships] privé », a déclaré le chanteur dans une interview à la radio. «J’ai eu des relations et je les ai gardées privées, et même celles que j’ai eues, avec la petite quantité que j’ai laissée voir le monde, je le regrette.

Eilish a déjà fréquenté le rappeur Brandon Quentin Adams, qu’elle a révélé cette année dans son documentaire, «Billie Eilish: Le monde est un peu flou».

Après avoir apparemment fréquenté pendant moins d’un an, l’ancien couple s’est séparé en 2019 et Eilish n’a eu aucune autre relation publique.

Si la chanteuse de «My Boy» est vraiment impliquée dans une nouvelle romance avec Matthew Tyler Vorce, il y a de fortes chances qu’elle ne le confirme pas de si tôt!

