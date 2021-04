Qui est le personnage le plus puissant de "Jujutsu Kaisen"?

Avec la conclusion de la première saison de Jujutsu Kaisen Nous attendons tous un avis d’une éventuelle deuxième saison, pour l’instant et pour célébrer le succès de la première, nous vous montrons qui est le personnage le plus puissant de ce monde plein de malédictions, l’unique et le beau: Satoru Gojo.

Satoru Gojo est l’un des personnages de la série manga École technique de Tokyo Metropolitan Curse et l’un des protagonistes de la série consécutive, Jujutsu Kaisen. Connu sous le surnom de The Strongest Shaman, il est l’un des quatre chamans de classe spéciale, un ancien compagnon de Suguru Geto Oui Shoko Ieiri, et professeur actuel au Tokyo Metropolitan Technical College of Magic, en charge des étudiants de première année.

En tant que membre unique et chef del Gojo Clan, est un descendant du chaman et un esprit vengeur, Sugawara-no-Michizan, et héritier de la technique de malédiction illimitée et du pouvoir des six yeux.

Depuis le jour de sa naissance, il y avait un rapport de force entre l’humanité et les malédictions; la chute de son clan et donc sa mort signifierait perdre cet équilibre, provoquant une guerre à grande échelle qu’il serait difficile pour l’humanité de gagner.

Satoru est un individu complexe, aussi généralement en tant qu’enseignant, il peut être une figure d’autorité chargée d’enseigner aux débutants le monde dangereux du jujutsu, mais il peut être décontracté, amical et joueur avec des gens comme ses étudiants et collègues, mais il est indifférent. Et cruel envers des gens comme les dirigeants des chamans; Il rêve de créer les meilleurs chamans pour lutter contre eux.

Satoru Gojo peut anéantir toute malédiction très facilement s’il la propose avec ses techniques Bleu, Rouge et Violet, étant l’utilisateur de ces techniques et de ses principales « les six yeux«Cela fait de lui le plus puissant de cet anime / manga.

La première saison de Jujutsu Kaisen est disponible sur les plateformes officielles de streaming d’anime et nous attendons la confirmation d’une deuxième saison.