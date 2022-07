Qui est le père de Michael Anthony Hughes ? Détails sur le fils de Sharon Marshall et la victime de Franklin Delano Floyd

Le documentaire de Netflix « The Girl In The Picture » soulève des questions vieilles de plusieurs décennies sur qui est le vrai père de Michael Anthony Hughes.

Le documentaire, qui sort le 6 juillet, est centré sur Franklin Delano Floyd et l’enlèvement de Suzanne Marie Sevakis, qui s’appelait également Sharon Marshall et Tonya Hughes tout au long de son enlèvement.

Floyd a rencontré Sevakis pour la première fois en 1974, lorsqu’il a rencontré et finalement épousé sa mère, Sandi Chipman. En 1975, Chipman a purgé 30 jours de prison pour avoir passé des chèques sans provision et a laissé Sevakis et ses trois jeunes enfants aux soins de Floyd pendant sa peine.

Lorsque Chipman a terminé sa peine, Floyd et ses enfants étaient introuvables. Elle a trouvé ses deux enfants du milieu, Allison et Amy, aux soins des services sociaux, cependant, Sevakis et son plus jeune enfant Phillip sont toujours portés disparus.

Floyd a gardé Sevakis sous sa garde et les deux ont formé une «relation père-fille». Plus tard, Floyd a épousé Sevakis.

Sevakis est mort dans un délit de fuite à Oklahoma City en 1990, et Floyd a été nommé suspect mais n’a jamais été inculpé. Floyd a placé Michael, alors âgé de deux ans, en famille d’accueil et a disparu. Un test ADN a prouvé plus tard que Floyd n’était pas le père biologique de Michael.

Qui est le père de Michael Anthony Hughes ?

Après que des preuves ADN aient prouvé que Floyd n’était pas le père de Michael, des théories se sont développées liant d’autres hommes dans la vie de Sevakis.

Le peu de preuves concernant le père de Michael indiquent un homme du nom de Gregory Higgs, qui résidait dans l’Oregon selon The Oklahoman.

Les documents juridiques de l’affaire indiquent que Sevakis est entrée en relation avec Higgs alors qu’elle et Floyd vivaient à Phoenix en 1987. À un moment donné de la relation, Sevakis est tombée enceinte de Michael, mais elle n’a pas dit la nouvelle à Higgs. Elle et Floyd ont ensuite déménagé à Tampa, en Floride, et elle a donné naissance à Michael le 21 avril 1988.

Les documents ajoutent que Floyd a contacté Higgs après la mort de Sevakis en 1990 et lui a demandé s’il voulait élever Michael. Higgs a dit à Floyd qu’il voulait élever Michael, et Floyd a juré de livrer Michael dans un mois. Cependant, il n’a plus jamais entendu parler de Floyd.

Les détectives du Web ont également émis l’hypothèse qu’un homme du nom de Kevin Brown était le père de Michael. Sevakis et Brown avaient une relation et prévoyaient de s’enfuir ensemble avant sa mort.

Floyd a ensuite kidnappé et tué Michael.

Le 12 septembre 1994, Floyd a enlevé Michael de son école primaire et l’enfant n’a pas été revu depuis. Floyd a insisté sur le fait que Michael était toujours en vie, mais n’a pas voulu révéler où il se trouvait. En 2015, Floyd a finalement admis au FBI qu’il avait tué Michael le jour de l’enlèvement

« Floyd a ressenti la pression et il a juste perdu patience », a déclaré l’agent du FBI Scott Lobb. « Il s’est retourné et m’a regardé et a dit: » Je lui ai tiré deux balles dans la nuque pour que ce soit très rapide. « »

Floyd est dans le couloir de la mort depuis qu’il a été reconnu coupable d’un meurtre séparé en 2002. Avec des tests ADN prouvant qu’il n’était pas le vrai père de Hughes, le mystère de savoir qui était le père biologique de l’enfant restait.

