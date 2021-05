Qui est le père de la petite fille de Naomi Campbell? Théories et rumeurs

Naomi Campbell a accueilli sa petite fille dans un message sincère qu’elle a partagé sur Instagram et Twitter pour célébrer son entrée dans la maternité.

La mannequin de 50 ans a partagé une jolie photo berçant les pieds de sa fille dans sa main avec la légende: « Une belle petite bénédiction m’a choisi pour être sa mère. »

Plusieurs des noms les plus célèbres de l’industrie de la mode ont félicité Campbell dans les commentaires de l’article, notamment Marc Jacobs et Donatella Versace.

« Tellement honoré d’avoir cette âme douce dans ma vie, il n’y a pas de mots pour décrire le lien de toute une vie que je partage maintenant avec toi mon ange », a poursuivi le modèle. « Il n’y a pas de plus grand amour. »

Qui est le père du bébé de Naomi Campbell?

Campbell n’a montré aucun signe de bosse de bébé dans ses publications sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois et n’a pas encore divulgué d’informations sur le père du bébé et s’il sera impliqué dans sa vie et celle de sa fille.

Cela dit, les théories sur l’identité du père de son bébé commencent déjà à faire surface.

La relation publique la plus récente de Campbell était avec Liam Payne.

Campbell ne semble pas avoir eu de relation publique depuis qu’elle était liée à Liam Payne de One Direction.

Le couple a eu une aventure de courte durée qui a commencé à la fin de 2018, avant de se séparer au début de 2019.

Compte tenu du moment choisi et de l’état actuel de la relation de Payne – il est fiancé pour modeler Maya Henry – il semble peu probable qu’il soit le père du bébé.

Auparavant, Campbell était impliqué avec la star britannique de la crasse Skepta.

En 2018, la rumeur disait que Campbell était enceinte du bébé de Skepta.

Le couple a semblé rendre public leur relation en mars de la même année après des spéculations remontant à 2016. Cependant, l’article britannique de GQ que certains considéraient comme une annonce de l’état de leur relation n’allait pas jusqu’à confirmer le discours de romance entre eux.

Puis en juillet, Skepta a partagé une image d’une échographie intitulée «Baby Adenuga». Le vrai nom de Skepta est Joseph Junior Adenuga.

Cependant, Campbell a mis fin aux rumeurs de grossesse lorsqu’elle a publié une photo de bikini qui ne montrait aucun signe de bosse.

On pense que les deux hommes se sont séparés à cette époque, mais continuent de se soutenir mutuellement sur les réseaux sociaux de temps en temps.

Skepta a révélé plus tard que lui et un partenaire avec lequel il était sorti avant sa relation présumée avec Campbell avaient essayé d’avoir un bébé ensemble pendant longtemps.

Et brièvement après sa rupture avec Skepta, on pensait que Campbell sortait avec le rappeur nigérian Wizkid.

La top model notoirement privée n’a jamais fait de déclaration officielle sur les rumeurs de sa relation avec Wizkid. Et s’ils étaient ensemble, il ne semble pas y avoir d’informations spécifiques disponibles sur la date de leur rupture.

Bien sûr, rien de tout cela n’a empêché son nom de flotter en tant que père potentiel de son bébé.

D’autres pensent que la fille de Campbell pourrait être adoptée ou avoir été portée par une mère porteuse.

Campbell n’a pas révélé comment sa fille a été conçue, mais a déjà déclaré ne pas se sentir confinée à suivre la voie stéréotypée de la maternité.

Campbell a gardé secrète l’arrivée imminente de son nouveau-né jusqu’à présent, mais elle n’a pas caché son désir d’avoir des enfants dans le passé.

En 2017, elle a déclaré: «Je pense à avoir des enfants tout le temps … Mais maintenant, avec la science, je pense que je peux le faire quand je veux», semblant faire référence à la maternité de substitution, à la FIV et à d’autres options de reproduction.

Certaines personnes ressentent la présence de ce qui semble être un brassard d’hôpital autour du poignet de Campbell. Sur la photo qu’elle a postée, elle était présente pour la naissance du bébé.

« On dirait qu’elle était présente pour la naissance par le brassard », a écrit un Redditor. «Je suppose qu’elle a utilisé une mère porteuse avec ses propres œufs, car les congeler est populaire depuis si longtemps à Los Angeles et elle parle de vouloir des enfants depuis toujours. Ouais! Tant mieux pour elle. Ce bébé doit être magnifique!

Campbell, qui réside à temps partiel au Kenya, a également discuté de son ouverture à l’idée d’adoption, après avoir passé du temps à rencontrer des enfants d’orphelinats en Afrique.

À l’époque, elle semblait indécise quant à savoir si elle préférerait ou non adopter ou avoir un enfant biologique.

Elle a cependant déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de devenir monoparentale. Campbell a été élevée par une mère et une grand-mère célibataires après la séparation de ses parents alors que sa mère était enceinte.

«Je veux une figure paternelle», dit-elle. «Je pense que c’est important.»

En 2019, interrogé sur le fait d’avoir des enfants, Campbell a répondu: « Pas encore – je vais voir ce que l’univers m’apporte. »

En tant que femme qui a dominé l’industrie du mannequinat pendant des décennies, l’ouverture de Campbell à la maternité non traditionnelle reflète un monde en mutation où les femmes ne sont pas retenues par la pression de devenir mère à un certain âge ou de sacrifier leur carrière pour la parentalité.

Nous lui souhaitons, à elle et à son nouveau bébé, tout le meilleur.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.