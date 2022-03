Qui est le père de Khloé Kardashian ? 5 théories que les fans ont

Khloe Kardashian a longtemps été hantée par des rumeurs selon lesquelles elle aurait un père différent des autres membres du clan Kardashian.

Kim, Kourtney, Khloe et Rob Kardashian sont tous nés pendant le mariage de Kris Jenner avec le célèbre avocat Robert Kardashian Sr.

Mais en raison des différences physiques entre Khloe et ses sœurs aînées, les fans ont souvent émis l’hypothèse que la fondatrice de Good American n’était pas la fille biologique de Robert Kardashian.

Qui est le père de Khloé Kardashian ?

Khloe a toujours dit que Robert Kardashian Sr était son vrai père – et Kris Jenner a toujours soutenu la même chose.

Cependant, au fil des ans, plusieurs autres prétendants sont apparus dans des rumeurs virales sur la paternité de Khloe.

Voici 5 théories sur qui est le vrai père de Khloe Kardashian.

1. JO Simpson

Vicki L. Miller / Shutterstock

L’une des théories les plus populaires suggère que l’ancienne star controversée du football OJ Simpson est le vrai père de Khloe.

Robert Kardashian Sr, l’ami de longue date de Simpson, était un membre célèbre de la « Dream Team » de Simpson – l’équipe juridique qui l’a représenté lors de son procès en 1995 pour le meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de Ronald Goldman.

Kris Jenner était une amie proche de Nicole Brown avant sa mort, mais cela n’a pas empêché les rumeurs de se répandre selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec Simpson.

Jenner et Simpson ont tous deux nié les allégations selon lesquelles la matriarche aurait même fondu en larmes en discutant des affirmations dans un épisode de « Keeping Up With The Kardashians ».

Mais cela n’a pas empêché les fans de faire des comparaisons côte à côte en affirmant que Khloe Kardashian ressemble à la fille de Simpson, Sydney Simpson.

2. Lionel Richie

Tinseltown / Shutterstock

Une théorie moins populaire – mais plus bizarre – est que le chanteur Lionel Richie a engendré Khloe Kardashian après une liaison avec Kris Jenner.

Il ne semble pas y avoir grand-chose à celui-ci, à part une affirmation d’une source anonyme qui dit que Kris et Lionel ont eu une liaison dans les années 80. Khloé est née en 1984.

« Ils ont eu une liaison sexuelle – il s’en est vanté », a déclaré la source, qui prétend être amie avec Lionel, « Il a dit qu’il était en rupture avec sa femme à l’époque. »

Les fans ont également souligné que Khloe ressemble quelque peu à la fille de Lionel, Sofia Richie, qui est sortie avec l’ex-petit ami de Kourtney Kardashian, Scott Disick.

3. Alex Rollan

Le coiffeur de longue date de Kris Jenner est un autre homme qui serait le père biologique de Khloe Kardashian.

Roldan est proche de la famille depuis des années, apparaissant même dans divers épisodes de « KUWTK », mais il n’y a jamais eu de preuve tangible que Kris ait eu une liaison avec lui.

Cependant, les fans ont souligné que le Roldan ressemble quelque peu à Khloe.

Il y a aussi un autre élément dans cette théorie qui prétend que Rob Kardashian Jr. est également l’enfant biologique de Roldan. Mais nous vous laisserons lire cela par vous-même ici.

4. Todd Waterman

Twitter

Lorsque Kris Jenner a révélé dans ses mémoires de 2011 qu’elle avait eu une liaison alors qu’elle était mariée à Robert Sr, les rumeurs sur la paternité de Khloe n’ont fait que s’intensifier.

Dans le livre, Kris a utilisé le pseudonyme « Ryan » pour désigner l’homme avec qui elle a eu sa liaison de fin de mariage.

Todd Waterman s’est ensuite manifesté et a parlé de leur liaison « folle et passionnée » qui, selon lui, a commencé en 1989.

Histoires liées de YourTango :

Étant donné que Khloe est née quatre ans auparavant, la chronologie ne correspond pas à la théorie selon laquelle Waterman est son père.

Rob Jr. est né en 1987, au cas où vous auriez des doutes.

Mais les fans font souvent référence à Waterman, estimant que si Kris avait eu une liaison, elle aurait pu en avoir d’autres aussi.

5. Robert Kardashian Sr.

Instagram

L’hypothèse la plus évidente et la plus probable est, bien sûr, l’homme qui a élevé Khloe, ses deux sœurs aînées et son jeune frère.

Kris a épousé Robert en 1978 et a divorcé en 1991 après avoir été infidèle pendant leur mariage – Robert mourra plus tard d’un cancer en 2003.

Khloe a déclaré à plusieurs reprises que Robert était son père et qu’elle n’avait pas besoin d’un test ADN pour le prouver. Elle a même refusé d’en obtenir un dans un épisode de 2012 de « Keeping Up With The Kardashians ».

Dans un épisode ultérieur, Khloe a tous passé des tests d’ascendance 23AndMe qui ont prouvé qu’elle avait une ascendance moyen-orientale, tout comme ses sœurs – vraisemblablement de l’héritage arménien de Robert.

« Tu es ma sœur », a plaisanté Kourtney lorsque les résultats ont été révélés.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.