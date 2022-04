Qui est le père de Carson Peters-Berger ? Détails sur le père du suspect du meurtre de Lily Peters, Adam Berger

Le père de l’adolescente accusée d’avoir agressé sexuellement et tué Lily Peters pourrait être un délinquant sexuel condamné, selon des informations.

Carson Peters-Berger, 14 ans, a été arrêtée en lien avec la mort d’Iliana ‘Lily’ Peters, 10 ans, après que son corps a été retrouvé près du domicile de sa tante dans le comté de Chippewa, dans le Wisconsin, un jour après sa disparition.

Les procureurs disent que le garçon a admis avoir suivi Lily sur une piste avant de l’attaquer.

« Il a frappé la victime à l’estomac, l’a jetée au sol, l’a essentiellement étranglée, l’a frappée avec un bâton, avant de l’étrangler jusqu’à la mort – avant de l’agresser sexuellement », a déclaré le procureur du district du comté de Chippewa, Wade Newell. juge à l’audience de cautionnement.

Le garçon est accusé d’homicide intentionnel au premier degré, d’agression sexuelle au premier degré et d’agression sexuelle au premier degré sur un enfant de moins de 13 ans, entraînant des lésions corporelles graves.

Alors que des détails émergeaient sur le suspect et sa famille, des détectives en ligne ont affirmé avoir découvert des détails concernant un homme présumé être son père.

Le père du suspect du meurtre de Lily Peters serait un délinquant sexuel.

Le père de Carson Peters-Berger serait Adam T. Berger, bien que l’adolescent semble avoir vécu avec sa mère et son beau-père.

Adam Berger a été arrêté en 2016 pour possession d’images d’enfants illicites et d’accessoires de consommation de drogue illégaux qui ont été trouvés lors d’une perquisition à son domicile d’Eau Claire.

Lors de la perquisition, les autorités ont trouvé plusieurs images sexuellement explicites de filles prépubères sur un téléphone portable.

Le visage de Berger a été superposé à certaines des images pornographiques. Il est également inscrit au registre des délinquants sexuels de la ville.

En 2017, Berger a été inculpé de 10 chefs d’accusation de crime et condamné à un minimum de trois ans de prison alors qu’il purgeait une peine pour des accusations concurrentes.

Il n’est pas immédiatement clair si Adam T. Berger est étroitement lié à Carson Peters-Berger.

Le suspect du meurtre de Lily Peters est accusé en tant qu’adulte.

Le juge Ben Lane a accédé à la demande des procureurs de détenir le garçon moyennant une caution de 1 million de dollars, qualifiant ses crimes présumés de « menace sérieuse pour la communauté ».

L’équipe de défense de l’adolescent avait demandé une caution de 100 000 € car ils avaient insisté sur le fait qu’il ne risquait pas de fuir car il était trop jeune pour conduire.

Histoires liées de YourTango :

L’adolescent aurait dit aux procureurs de violer et de tuer Lily « dès le départ » dimanche soir lorsqu’il a commencé à la suivre sur un sentier qui s’éloignait du domicile de sa tante.

Les enquêteurs ont précédemment confirmé que le suspect était connu de près par Lily et qu’il n’y avait plus de danger pour la communauté au sens large.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.