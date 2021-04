Les parents de Billie Eilish, le père Patrick O’Connell et la maman Maggie Baird, ne sont pas étrangers aux projecteurs.

Son père est un acteur avec un peu de sa propre carrière. Bien qu’il ne soit en aucun cas un « A-lister », il s’est retrouvé dans plus de quelques sorties de A-list, y compris « Iron Man » et « The West Wing ».

Il a de fières racines irlandaises, bien qu’il soit né aux États-Unis. Et il est resté actif en tant qu’acteur pendant de nombreuses années.

Pourtant, ces jours-ci, il est plus connu pour le succès retentissant de sa fille et de son frère, l’auteur-compositeur Finneas O’Connell.

Et c’est tout à fait le témoignage du succès de Patrick, en effet.

Qui est le père de Billie Eilish, Patrick O’Connell?

Patrick O’Connell est né le 7 juillet 1957 à Norwalk, Connecticut, sous le nom de Patrick Mead O’Connell. O’Connell est un cancer.

O’Connell serait d’origine irlandaise.

1. Il est dans l’industrie du divertissement.

Même si l’histoire « populaire » de Billie Eilish est qu’elle est sortie de l’obscurité pour devenir une superstar pop bien-aimée, la réalité est qu’elle avait quelques jambes métaphoriques en ce qui concerne le « départ » de sa carrière.

Son père, Patrick O’Connell, est un acteur avec un long CV qui comprend des rôles dans «Iron Man», «Baskets» et «The West Wing».

Sa femme de longue date, Maggie Baird, est également une actrice et productrice connue pour « Bones », « The X-Files » et son apparition dans « Friends ». Elle a également édité le clip vidéo de la chanson de sa fille « Six Feet Under ».

Son fils, Finneas, est un auteur-compositeur et musicien lauréat d’un Grammy.

Ainsi, la famille O’Connell avait plus que sa juste part de relations dans l’industrie du divertissement pour amener leur fille aux bons endroits et devant les bons noms.

2. O’Connell est marié à la même femme depuis 25 ans.

O’Connell a épousé l’amour de sa vie, Maggie Baird, le 6 août 1995. Les deux tourtereaux fêteront 26 ans de mariage réussi en août!

3. O’Connell a deux enfants avec sa femme.

Après deux ans de mariage, Maggie Baird et Patrick O’Connell ont accueilli leur premier enfant ensemble, un garçon qu’ils ont nommé Finneas qui a grandi pour devenir un auteur-compositeur primé. Il est né le 30 juillet 1997, faisant de lui un Lion.

Quelques années plus tard, et l’heureux couple a donné naissance à leur deuxième enfant, une fille qu’ils ont nommée Billie qui a grandi pour être une sensation musicale. Elle est née le 18 décembre 2001, faisant d’elle un Sagittaire.

4. O’Connell et Baird ont scolarisé à la maison Eilish et son frère.

Quand Eilish est née, O’Connell et Baird ont décidé qu’il était prudent de scolariser à la maison à la fois elle et son frère Finneas. En conséquence, cette école à la maison leur a permis à la fois de poursuivre des activités créatives dans la musique.

Et, d’après sa page Instagram, il semble qu’il s’intéresse aussi à la musique!

5. O’Connell a appris à sa fille comment construire des choses.

Eilish n’avait que de bonnes choses à dire sur la décision de ses parents de la scolariser à la maison.

«J’ai appris à faire des maths en cuisinant avec ma mère … J’ai appris, par exemple, comment construire la merde de mon père. Ce que je dis, c’est que j’ai appris la merde dans la vie … vous vous êtes assis et quelqu’un a envie de vous fourrer des choses dans la gorge, vous ne voudrez pas les manger », a-t-elle déclaré à propos de son expérience d’école à la maison.

6. O’Connell a été l’inspiration du nom de scène de sa fille.

La prononciation du nom Eilish est un clin d’œil aux racines irlandaises d’O’Connell.

Bien qu’Eilish ait des racines irlandaises et écossaises, O’Connell est un Américain d’origine irlandaise. Eilish est tellement fière de cet héritage, en fait, qu’elle dit que la prononciation correcte de son nom de scène est «Eye-Lish», de sorte que cela sonne comme «irlandais», et non – comme on le pense généralement – «Aye-Lish. »

7. O’Connell et Baird ont utilisé une clinique de fertilité pour avoir Eilish.

Dans une interview avec la mère d’Eilish, la question de savoir comment « produire une Billie Eilish » a été soulevée par le choc jock Howard Stern. Mais la réponse de Baird était tout aussi choquante que la question: il s’avère qu’Eilish a été conçue avec l’aide d’une clinique de fertilité.

Baird a même dit qu’O’Connell avait besoin d’être « dans une pièce sombre, tout seul » quand Eilish a été conçue.

8. O’Connell et Eilish sont très similaires.

Eilish a révélé dans une interview que l’une de ses amies d’enfance et de longue date, Zoe Donahoe, a souligné à quel point Eilish était similaire à son père,

«Mon père et moi sommes très, très similaires. Une de mes meilleures amies, Zoe, avec qui j’ai grandi depuis l’âge de trois ans, m’a dit qu’elle n’avait pas compris mon père pendant des années et des années. Puis, un jour, elle a dit « Oh, c’est toi! » Et aussitôt ce fut: «Oh, nous le connaissons». Elle m’a dit que j’étais mon père. Et nous sommes très similaires. »

Comme père, comme fille, non?

9. Eilish remercie ses parents pour son succès.

Peu importe comment elle est arrivée au sommet, Eilish remercie ses parents de l’avoir amenée là-bas.

Eilish a souvent remercié ses parents – Baird et O’Connell – pour l’avoir aidée à se rendre là où elle est aujourd’hui.

De plus, elle continue de travailler avec son frère, qui est son principal auteur-compositeur, et à travers tout cela, elle dit qu’elle ne prend rien pour acquis. «Les gens me demandent ce que je veux avoir accompli en 10 ans. Ce que je dis, c’est que je ne veux pas avoir pris tout cela pour acquis», a-t-elle déclaré dans une interview.

Bernadette Giacomazzo est un éditeur, écrivain, publiciste et photographe dont le travail est apparu dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, etc.