Qui est le père biologique d’Everleigh LaBrant ? Les fans de Death Shocks de Tommy Smith

Les fans de la célèbre famille de vlogging YouTube « The LaBrant Family » sont inquiets après le décès soudain du père biologique d’Everleigh Labrant.

La mère d’Everleigh, Savannah LaBrant, a confirmé le décès de Tommy Smith via une publication Instagram qui montrait Everleigh souriant avec son père.

« Nos cœurs sont incroyablement lourds alors que nous traitons la perte du père d’Everleigh, Tommy. Il aimait énormément Everleigh. Alors que nous traversons cette période difficile, nous demandons gentiment l’intimité afin que notre famille puisse continuer à aimer Ev, prier et pleurer avec elle , » elle a écrit.

La chaîne YouTube de LaBrant, qui est gérée par le couple marié basé à Los Angeles Cole et Savannah LaBrant, présente régulièrement leurs quatre enfants, Everleigh, 9 ans, Posie, 3 ans, Zealand, 2 ans et Sunday, 3 mois.

Everleigh est la fille de Savannah issue d’une relation précédente avec Smith et partage son temps entre les maisons de sa mère et de son père.

Qui est Tommy Smith ? Détails sur le père d’Everleigh LaBrant.

Tommy Smith est l’ex-petit ami de Savannah LaBrant et le père biologique de leur fille, Everleigh.

Le couple est sorti ensemble de 2012 à 2016 avant que Savannah ne rencontre et épouse Cole, le père de ses trois jeunes enfants.

Le père d’Everleigh est décédé subitement le 9 septembre.

Smith est malheureusement décédé le 9 septembre 2022. La nouvelle déchirante a été confirmée par la petite amie de Smith, Courtney Santaella via Instagram.

« Mon cœur est brisé en un million de morceaux en écrivant ceci. Je me sens engourdie et je ne trouve pas de mots pour dire autre que j’aimerais que ce soit un cauchemar horrible », a-t-elle légendé le message. « Tu occuperas à jamais une place spéciale dans mon cœur. Je t’aime tellement Tommy. »

La cause du décès de Tommy Smith n’a pas été révélée.

Alors qu’une cause de décès n’a pas encore été déterminée, les fans pensent que Smith a peut-être subi une crise induite par le fentanyl sur la base d’un message partagé par un ami présumé.

Selon le message, Tommy et un ami qu’il connaissait des Alcooliques Anonymes (AA) ont ingéré sans le savoir du fentanyl, ce qui a provoqué leurs convulsions et les a envoyés en arrêt cardiaque.

L’information n’est pas vérifiée.

Savannah LaBrant et Tommy Smith étaient co-parents d’Everleigh.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne The LaBrant Family en 2018, Savannah a révélé qu’elle et Smith avaient une « relation très toxique » et que les deux se battaient souvent, se séparant tous les deux mois, puis se réconciliant.

LaBrant a affirmé que Smith l’avait trompée lorsqu’elle était enceinte de leur fille et avait trompé une deuxième fois lorsque leur fille était toute petite.

Après avoir mis fin à leur relation amoureuse, les deux ont maintenu une amitié afin qu’ils puissent coparentalité avec succès Everleigh.

« Il est toujours un bon gars, et je ne veux pas le frapper », a déclaré LaBrant. « Nous voulons toujours qu’il soit en elle [Everleigh’s] vie », a ajouté son mari, Cole. « Il l’aime à mort, c’est un père formidable pour elle. » Savannah et Cole se sont rencontrés en juin 2016 et se sont mariés plus tard en juillet 2017.

Bien que les LaBrants n’aient pas approfondi les arrangements de garde entre eux et Smith sur Everleigh, Smith publiait souvent des vidéos TikTok et des photos Instagram lorsqu’il était avec sa fille.

Les deux familles se sont même réunies le jour de la fête des pères en 2020 afin qu’Everleigh puisse la passer à la fois avec son beau-père et son père biologique.

« J’ai passé la meilleure fête des pères avec mes deux pères », une photo publiée sur le compte d’Everleigh, géré par Savannah, était sous-titrée.

Après la mort tragique et inattendue de son père, de nombreux fans s’inquiètent pour Everleigh.

Ils craignent que sa mère et son beau-père exploitent son chagrin et l’utilisent pour générer plus de vues sur leur chaîne.

Histoires liées de YourTango :

Cependant, leur chaîne YouTube est inactive depuis le décès de Smith et la famille n’a pas publié sur les réseaux sociaux à part la publication Instagram de Savannah.

« Wow, je me sens tellement mal. J’espère vraiment que Cole et Sav sont respectueux d’Everleigh, mais j’ai le sentiment qu’ils vont voir des signes de dollars et des vues dans cette perte de petites filles. C’est tellement triste », a commenté un Redditor sur le fil snark, r/LaBrantFamSnark.

« J’espère qu’Ev va aussi bien qu’elle pourrait l’être en ce moment. J’espère aussi qu’ils feront une pause dans la création de contenu pendant un certain temps et qu’ils ne transformeront pas la jeune mort du père de leur enfant en contenu », a commenté un autre utilisateur.

La famille LaBrant a publié de nombreux moments intimes dans le passé, notamment des photos des séquelles de la crise de leur fils en juin, la naissance de leurs enfants et un documentaire détaillant la vie d’enfants atteints de cancer.

De nombreux téléspectateurs pensent que la famille exploite leurs enfants pour obtenir des opinions et ont exprimé leur dégoût, affirmant que les enfants méritent la vie privée.

La mort d’un être cher est une période particulièrement vulnérable, et les fans exhortent les LaBrants à protéger Everleigh et à lui fournir le confort dont elle aura besoin pour traverser cette perte.

Cole et Savannah LaBrant n’ont pas encore commenté la mort de Smith.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.