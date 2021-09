Qui est le partenaire de Ncuti Gatwa, l’acteur qui joue Eric dans Sex Education

Depuis la première de sa troisième saison le Netflix, Éducation sexuelle il n’a pas disparu parmi les tendances. Et c’est que cette série est l’une des plus choisies ces dernières années par des jeunes qui se sentent tellement identifiés à leurs personnages qu’ils traversent l’adolescence. Mais, comme dans tout phénomène, ce n’est pas seulement la fiction qui attire l’attention, mais aussi la vie personnelle des acteurs qui jouent les rôles principaux. Par conséquent, ici, nous vous dirons tout sur l’un des favoris: Ncuti gatwa.

L’acteur écossais prend vie Éric, le meilleur ami de Otis, qui s’est démarqué par son combat pour vivre pleinement sa sexualité, sa religion et sa famille si différentes de lui. Bien qu’il apparaisse comme un jeune homme enthousiaste et positif, la vérité est que Gatwa porte un histoire de vie très difficile. Alors qu’il n’a que deux ans, en 1994, il doit s’échapper avec ses parents de la génocide rwandais.

En dialogue avec The Independent, le personnage de Netflix a reconnu : « Nous étions l’une des trois familles noires de tout Édimbourg. J’ai grandi dans un quartier populaire et je me distinguais par ma voix, par mon apparence, par mes danses et tout ça. Mais J’ai toujours eu foi en mon charme”. Et c’est sans doute comme ça : aujourd’hui, à 28 ans, il dépasse l’écran avec sa performance dans le géant du streaming et tout le monde veut en savoir un peu plus sur sa vie personnelle et, pourquoi pas, aussi son aimer la vie.

+ Ncuti Gatwa est-il en couple ?

Contrairement à son personnage, l’acteur entretient une profil très bas et garde très bien les secrets de votre vie privée. Il n’a pas commenté publiquement s’il est en couple et, apparemment, tout indiquerait qu’il est actuellement célibataire. Cependant, des rumeurs indiquent que pendant plusieurs mois il était en couple avec Jessica Hardwick. La jeune femme est une photographe basée à Londres qui a été en contact avec diverses célébrités pour son travail.

Dans son portfolio, Hardwick inclut des témoignages des acteurs qu’il a photographiés. Et, bien sûr, que le nom de Ncuti Gatwa en fait partie. « Jess m’a fait me sentir très à l’aise et j’ai eu une bonne variété de photos. J’étais très content des résultats« , Il assure. Y a-t-il autre chose entre le photographe et le protagoniste de Sex Education ?