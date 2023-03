Qui est le partenaire de Jack Wolfe, l’acteur de Shadow and Bone qui réussit sur Netflix

in

NETFLIX

Jack Wolfe a rejoint le casting de Shadow and Bone pour jouer Wylan Hendricks. C’est le vrai couple de l’acteur de Netflix.

©NetflixJack Wolfe incarne Wylan Hendricks dans Shadow and Bone.

La Deuxième Saison de Ombre et os j’arrive à Netflix et avec elle, un nouvel acteur a volé les yeux des fans de la série. Il s’agit de Jack Wolfqui donne vie à wylan hendricks dans la production adolescente qui mêle drame et fantastique. La vérité est que les fidèles veulent tout savoir sur l’interprète et c’est pourquoi une bonne partie d’entre eux se demandent : Qui est votre partenaire ?

+ Le personnage de Jack Wolfe dans Shadow and Bone 2

Jack Wolfe faisait partie de la deuxième saison de Ombre et os dans la peau de Wylan Hendrick. Son ajout au casting de la série Netflix a permis d’introduire un chimiste et un professionnel de la démolition qui attire l’attention d’un autre co-conspirateur. L’artiste lui-même a expliqué son travail: « Il y a quelque chose de vraiment intéressant à jouer Wylan un peu plus vieux qu’il ne l’est dans le livre. Cela affecte la vitesse de certaines choses..

En ce sens, il a déclaré dans une interview à Netflix : « Un des producteurs m’a demandé ce que j’aurais aimé voir en tant que jeune queer dans une série fantastique, alors j’ai pu l’exprimer ». De cette manière, il a clairement indiqué qu’il est fier de représenter la diversité sexuelle dans la série. Mais… Qu’en est-il de sa vraie vie ?

+ Le couple de Jack Wolfe de Shadow and Bone dans la vraie vie

Jack Wolfe est actuellement en couple avec l’acteur Cavan Clark. La vérité est que les deux gardent un profil bas et préfèrent n’apparaître publiquement qu’à des occasions liées à l’artistique. Cependant, plus d’une fois, ils ont partagé des images ensemble sur leurs réseaux sociaux. Par exemple, en décembre 2022, Clarke a partagé une série d’images pour l’anniversaire de Wolfe.

« Joyeux anniversaire Jacques ! Ce sont quelques-unes de vos meilleures parties. Je t’aime. Beaucoup« , écrit. Il y a quelque temps, il avait publié : «Joyeux anniversaire à la créature mythique et magique des bois qu’est M. Jack Wolfe ! Tu es incroyable et je suis un garçon très chanceux”. C’est alors une relation plus que retranchée.

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

