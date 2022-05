Qui est le « numéro un » dans « Stranger Things »: l’histoire complète d’Henry Creel

Récemment, la plateforme de streaming Netflix a créé la quatrième saison de « choses étranges”. Ainsi, des milliers de fans à travers le monde ont apprécié les sept premiers chapitres de cet épisode de la célèbre production mettant en vedette Millie Bobby Brown.

En ce sens, une grande partie des fans a été surpris par le nouveau méchant de la production, le terrifiant voisine. Enfin, dans la série, son origine a été révélée et nous vous racontons ici tout ce que vous devez savoir à son sujet, son développement et son évolution.

Voici l’histoire complète de Henri Creellle nouveau personnage introduit dans la saison 4 de « choses étranges”.

LA FAMILLE CREEL

La série nous présente Henri Creell en tant que fils de Victor et Virginie, un couple marié qui a acheté une maison apparemment calme à Hawkins, Indiana. Cependant, au fil du temps, ils se sont rendus compte qu’autour de la maison, quelque chose tuait les animaux du quartier. En contactant la police, ils ont dit au père de famille qu’il pourrait s’agir d’un chat sauvage.

Quelque temps plus tard, la situation s’est aggravée et tout est devenu critique au cours d’une nuit, lorsque la mère est décédée dans des circonstances horribles. Le père a essayé de sauver ses enfants, Henri et Alice, mais est entré dans une transe qui lui a fait revivre un moment traumatisant de sa vie de soldat. Revenant à sa réalité, elle a trouvé sa fille morte et son fils dans le coma.

Victor, retrouvé sur les lieux, est accusé d’être responsable du crime de sa famille.

QUI A TUÉ LA FAMILLE CREEL DANS « STRANGER THINGS » ?

Bien que Víctor considère son fils comme un garçon sensible affecté par la situation à la maison, la vérité est que Henri Creell était responsable de cette tragédie et des précédentes attaques d’animaux. Considérant les notions d’ordre et de moralité comme contre nature, il décide de tout détruire et entame ainsi cette série d’actions.

La vérité est que sa mère a réalisé ce que c’était et a contacté le Dr Brenner. Pour cela, il a tué sa famille, mais n’a pas contrôlé ses pouvoirs et est tombé dans le coma. Cependant, il n’est pas mort, comme le croyait son père. Au contraire, il a survécu et a été mis à la disposition du médecin dans son laboratoire.

HENRY CREEL EST « NUMÉRO UN » DANS « STRANGER THINGS 4 »

Remarquant le potentiel du garçon, le Docteur Martin Brenner l’a transformé en ‘Numéro un‘ de ses cobayes. Ainsi, il a commencé à recruter des petits qui avaient acquis des pouvoirs après que leurs mères aient été traitées avec des médicaments pendant la grossesse, comme notre protagoniste ‘soulever‘.

En ce sens, bien que l’origine des deux soit différente, ces deux personnages partagent les mêmes pouvoirs. Henricependant, il en a acquis un de plus : il a la télépathie, car il est capable d’entrer dans l’esprit des autres et de les manipuler, afin qu’ils se souviennent de leurs moments les plus traumatisants.

Malgré cela, la production a clairement indiqué que ‘soulever‘ est le seul capable de le battre.

POURQUOI HENRY CREEL A TRAVAILLÉ AU LABORATOIRE

Au début de la quatrième saison, on voit comment ‘Numéro un‘ aider à Brenner faire du babysitting dans le labo d’Hawkins. Tout au long des épisodes, on voit comment il a trompé «Onze» pour le libérer du contrôle du médecin.

De cette manière, Henri Il était responsable d’un massacre, tuant des gardes, des infirmières et le reste des enfants. Finalement, notre protagoniste l’a vaincu et l’a envoyé vers le ‘À l’envers‘, où il est devenu voisine.

COMMENT ‘NUMBER 1’ EST DEVENU UN VOISIN

Dans la confrontation que les deux ont eue, on voit comment ‘soulever‘ a pu ouvrir une fenêtre entre les dimensions et ainsi sortir Henri Creell de son univers. De cette façon, on observe comment le jeune homme a traversé le portail et s’est retrouvé avec un corps terriblement marqué.

Au fil des ans, il a vécu dans sa maison « alternative » dans le ‘À l’envers‘ et a fusionné son esprit avec celui de Mindflayer. À un moment donné, il est devenu un Vecna, hantant ses victimes d’une mort horrible.

QU’EST-CE QUE « STRANGER THINGS 4 » ?

Après six mois de bataille en cour des étoilesnos protagonistes seront séparés et devront faire face aux problèmes du lycée, ce qui n’est facile pour aucun d’entre eux.

Avec la perte de pouvoirs souleverl’équipe est plus vulnérable que jamais et c’est là que surgit une autre menace surnaturelle terrifiante, qui les rapprochera de la ‘À l’envers‘.

COMMENT VOIR LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

Les quatre saisons de la série »choses étranges» sont disponibles sur Netflix. Par conséquent, un seul compte est requis dans le populaire plate-forme de diffusion en continu pour regarder les épisodes.

QUAND SONT LES ÉPISODES À VENIR DE LA PREMIÈRE DE « STRANGER THINGS » ?

On sait que la première partie de la quatrième saison a été créée le 27 mai 2022avec 7 épisodes.

saison 4 partie 2 sera présenté en première le 01 juillet 2022. Là, les 2 derniers chapitres de cette édition seront présentés.

LE CAST DE « STRANGER THINGS 4 »

Millie Bobby Brown comme Onze / Jane

comme Onze / Jane Caleb Mc Laughlin C’est Lucas Sinclair

C’est Lucas Sinclair Winona ryder comme Joyce Byers

comme Joyce Byers finn loup-garou est Mike Wheeler

est Mike Wheeler David Harbour joue Hopper

joue Hopper Noé Schnapp C’est Will Byers

C’est Will Byers Évier Sadie joue Max Mayfield

joue Max Mayfield Joe Chrest comme Ted Wheeler

comme Ted Wheeler Priah Ferguson est Erica Sinclair

est Erica Sinclair maya faucon joue au rouge-gorge

joue au rouge-gorge Natalia Dyer joue Nancy Wheeler

joue Nancy Wheeler charlie heaton comme Jonathan Byers

comme Jonathan Byers Joe Keery est Steve Harrington

est Steve Harrington beau visage joue Karen Wheeler

joue Karen Wheeler Gaten Matarazzo comme Dustin Henderson