Qui est le nouveau petit ami d’Emma Watson ?

Le protagoniste d’Harry Potter vivrait une romance estivale à Venise. Découvrez qui est le milliardaire qui a volé son cœur.

© GettyEmma Watson joue dans la romance d’été en Italie.

Même si Emma Watson Il a été une star dans l’industrie du divertissement toute sa vie, la vérité est qu’il sait très bien faire profil bas. Rares sont les détails de leur intimité qui ont été révélés, tout comme les scandales ou les différends majeurs n’ont jamais été révélés. Côté romantisme, ce n’est pas très différent : le protagoniste de Harry Potter il a toujours évité d’être le centre d’attention dans cet aspect. Cependant, pourrait commencer un couple prometteur.

Il y a quelques jours à peine, une série d’images a été publiée qui a révolutionné ses fans les plus fidèles. c’est que l’interprète a marché main dans la main avec son nouveau petit ami à travers l’Italie. En quoi consiste exactement cet amour estival apparent? Bien que la figure qui personnifiait Hermione Granger ne l’ait pas expliqué, ses propres partisans étaient chargés d’enquêter sur l’homme avec qui elle voyageait. Venise au pur plaisir.

Et la presse spécialisée s’est chargée de confirmer tous les détails. Selon le rapport du Daily Mail, la mystérieuse compagne d’Emma Watson (32 ans) serait Brandon Vert (29). Et même si beaucoup imaginaient que ce serait un autre homme discret, en vérité, il est très loin de ce style. Bien qu’il ne soit pas bien connu dans l’industrie, son père l’est. Philippe Vert. Ce n’est pas exactement un acteur, au contraire, c’est un millionnaire controversé.

L’homme d’affaires britannique, qui a été président du groupe Arcadia, mène une vie ostentatoire. En fait, en mai de l’année dernière, sa valeur nette était estimée à environ 910 millions de livres sterling. Sa fille, Chloé Vertoui, il avait auparavant attiré l’attention, puisqu’il a participé à quelques programmes télévisés, en plus d’avoir une relation avec le mannequin Jeremy Meeks.

C’est maintenant au tour de Brandon Green, le plus jeune de la famille. Depuis que les images ont été révélées, son nom a rapidement occupé les couvertures des médias les plus pertinents. Ce n’est pas la première fois qu’on les voit ensemble, puisqu’en septembre on les a vus ensemble dans Londres. Cependant, la relation serait désormais sérieuse et les deux seraient plus qu’intéressés à collaborer ensemble dans des fondations contre le changement climatique. Le couple parfait est-il né ?

