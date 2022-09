Qui est le nouveau petit ami d’Elizabeth Chambers ? L’ex-femme d’Armie Hammer révèle une nouvelle relation

L’ex-femme d’Armie Hammer a officiellement fait ses débuts avec son nouveau petit ami.

Elizabeth Chambers, 40 ans, a partagé une série de photos Polaroid d’elle en train de s’embrasser et de se rapprocher de son petit ami alors qu’ils profitaient d’une journée à la plage des îles Caïmans.

« Bon vendredi », a-t-elle légendé la photo.

Qui est le petit ami d’Elizabeth Chambers ?

L’animateur de télévision sortirait avec Ricardas Kazinec, un kinésithérapeute et thérapeute de bien-être originaire de Lituanie mais qui travaille aux îles Caïmans, où habite Chambers, selon E! Nouvelles.

Ricardas Kazinec et Elizabeth Chambers semblent s’être rencontrés aux îles Caïmans.

Kazinec travaille au Palm Heights Athletics Facility à l’intérieur de l’hôtel Palm Heights à Grand Cayman et, selon leur site Web, il a été décrit comme étant « particulièrement compétent pour aider les gens à approfondir leurs connaissances sur le système musculo-squelettique et à surmonter la douleur et les blessures ».

« Il aime également utiliser des techniques de relaxation corporelle dans le cadre de ses traitements de bien-être », poursuit la description.

Le message de Chambers la mettant en vedette avec Kazinec a même suscité les éloges de certains de ses amis célèbres, dont Jenna Dewan et Olivia Munn, qui ont commenté des émojis au cœur rouge sous le message, tandis qu’Erin Foster a écrit : « Vous le méritez. »

Une source a déclaré à PEOPLE que le nouveau couple se fréquentait « depuis plus de six mois » et que Chambers était « super heureux et amoureux ».

La nouvelle romance de Chambers avec Kazinec survient deux mois après qu’elle a été photographiée en train de retrouver Armie Hammer, 36 ans, à Los Angeles, où il séjournait chez Robert Downey Jr.

Selon Vanity Fair, l’acteur a soutenu financièrement Hammer après avoir tenté de se remettre de sa chute de la grâce hollywoodienne à la suite d’allégations d’agression sexuelle.

Chambers a demandé le divorce pour la première fois avec Hammer en 2020, invoquant des différences irréconciliables.

Les deux étaient mariés depuis près d’une décennie et partageaient deux enfants, Harper, 7 ans, et Ford, 5 ans.

Hammer était auparavant devenu le seul objet d’une enquête du LAPD, lancée en mars 2021, une fois que des accusations de viol et de violence physique avaient été portées contre l’acteur.

Après que les accusations ont fait surface pour la première fois au début de 2021, Chambers a déclaré que sa « seule concentration et attention » était sur leurs enfants et « la guérison pendant cette période incroyablement difficile », selon une déclaration fournie à PEOPLE.

« Pendant des semaines, j’ai essayé de traiter tout ce qui s’est passé. Je suis choquée, j’ai le cœur brisé et dévastée », a-t-elle écrit. « Le chagrin mis à part, j’écoute et je continuerai à écouter et à m’éduquer sur ces questions délicates. Je n’avais pas réalisé à quel point je ne savais pas », a déclaré Chambers.

Elle a exprimé son soutien à « toute victime d’agression ou d’abus » et a refusé de « commenter davantage cette affaire ».

De nombreuses victimes présumées de Hammer, dont son ex-petite amie Courtney Vucekovich et Julia Morrison, ont depuis détaillé leurs expériences troublantes avec l’acteur dans les docuseries « House of Hammer ».

