Qui est le nouveau petit ami de Kate del Castillo ?

Le protagoniste de ‘La Reina del Sur’ a été surpris par un partenaire du plateau d’enregistrement. Qui est-ce?

©Getty imagesChâteau Kate.

Après deux mariages sans chance et quelques relations qui n’ont pas eu une bonne fin, Kate du Château retrouvé l’amour au Mexique. Début mars, l’actrice a été aperçue dans un moment romantique avec un cinéaste qui pourrait être son nouvel amour et qu’elle a rencontré sur le tournage de ‘La Reina del Sur’.

Remarques sur la télévision a révélé quelques photos du protagoniste de ‘La Reina del Sur’ avec un gentleman. Sur l’une des images, on peut même les voir s’embrasser malgré le fait qu’elle porte le masque. Le nouveau galant est Edgar Baena.

Qui est Edgar Bahena ?

Edgar Baena un membre de l’équipe du feuilleton Telemundo Sa troisième saison sortira bientôt. Selon le même média, elle a indiqué qu’un ami proche de Del Castillo a assuré: « J’ai été surpris quand j’ai découvert que j’étais adonné à l’amour ». En ce sens, il a révélé que l’amour est né sur le même plateau d’enregistrement.

« Il s’agit d’un directeur artistique; c’est un homme très intelligent et travailleur et cela l’a choquée; il s’appelle Edgar »il expliqua. Il a même précisé que « pas le plus bel homme », est séparé et a des enfants ; bien qu’il ait précisé que lorsqu’il a commencé à sortir avec Del Castillo, il était déjà séparé.

Pendant ce temps, la source proche de Kate del Castillo a ajouté qu’elle est « très conscients de leur relation et ils ne se cachent pas du tout ». « En fait, cela me semble étrange qu’ils n’aient toujours pas été attrapés, car maintenant qu’ils sont au Mexique, ils sortent dîner ensemble sans cacher leur relation. »a-t-il conclu.

Quels étaient les couples que Kate del Castillo avait jusqu’à présent ?

Auparavant, l’actrice était en couple avec deux hommes. En 2001, il était avec le footballeur mexicain Luis García. Cependant, en 2004, Kate del Castillo a rompu une relation avec le joueur de l’équipe nationale mexicaine et l’a dénoncé pour violence domestique. Des années plus tard, Kate était en couple avec l’acteur Araón Díaz qu’elle a vu pour la première fois sur le tournage du tournage « Amas de Casa ».

