Qui est le nouveau partenaire de Jennifer Aniston

Chaque fois qu’une rumeur sur la vie de Jennifer Aniston traverse les rues d’Hollywood, le monde entier tourne la tête pour découvrir ce qui se passe. Maintenant, il semble que l’actrice ait retrouvé l’amour. C’est à propos de qui?

Celui indiqué est Jason sudeikis, tel que rapporté par le portail d’informations américain InTouch. Dans Divulgacher Nous vous en dirons un peu plus sur la vie de l’acteur, comment il a rencontré Jen et à quel point les rumeurs de son histoire d’amour sont vraies.

Depuis sa séparation avec Brad Pitt, Jennifer Aniston est sortie avec de nombreuses célébrités, mais un seul couple était formel: Justin Theroux, avec qui il était marié de 2011 à 2018. Alors que les rumeurs prétendent que le lauréat d’un Oscar est en couple avec le mannequin Nicole Poturalski, le magazine InTouch a rapporté que Jen avait également trouvé un nouvel amour.

Il s’agit de Jason Sudeikis, un acteur américain de 45 ans, 7 ans plus jeune qu’elle. Il est principalement connu pour avoir joué dans la série Apple TV Ted Lasso, Pour lequel il a été nominé comme meilleur acteur de comédie aux Golden Globes 2020. Il a également participé à d’autres émissions de télévision telles que The Last Man on Earth et Son of Zorn.







Jennifer Aniston et Jason Sudeikis se sont rencontrés après avoir joué dans I Want to Kill My Boss en 2011 et We Are The Millers, un film qui a été créé en août 2013. Bien sûr, Jason était encore un homme engagé à l’époque. Après avoir été marié à Kay Cannon de 2004 à 2010, en novembre 2011, il a commencé une relation avec Olivia Wilde. En 2012, il a demandé à l’actrice de l’épouser mais malgré le fait qu’elle ait dit oui, le mariage n’a jamais eu lieu et en 2020, ils ont rompu leurs fiançailles.

Maintenant les deux célibataires Aniston et Sudeikis auraient une liaison et bien qu’ils ne l’aient pas confirmée publiquement, ils n’ont pas non plus l’intention de la cacher. Selon les déclarations d’une source proche de l’actrice au magazine InTouch, « ils ont beaucoup de choses en commun ». De plus, il a ajouté: « Jason est terre-à-terre, il la fait rire et la mettre en confiance. Elle lui fait beaucoup confiance. »

De même, la source a assuré que Jason n’était jamais fan de Friends ou de Jen en tant qu’actrice, ce que Jen trouvait très rafraîchissant. Pour le moment, les choses entre Aniston et Sudeikis seraient très bonnes et les deux seraient très heureux ensemble. Seul le temps nous dira s’il s’agit d’une relation formelle ou simplement d’une romance passagère.