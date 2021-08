Qui est le nouveau gouverneur de New York ? Détails sur Kathy Hochul

Une semaine après la publication d’un rapport du procureur général de l’État de New York, Letitia James, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a officiellement démissionné.

Le rapport a conclu que Cuomo a harcelé sexuellement 11 femmes, dont certaines sont des fonctionnaires actuels et anciens. Des attouchements indésirables aux commentaires inappropriés, le rapport de 165 pages a provoqué plusieurs appels à la démission de Cuomo.

Même le président Joe Biden l’a appelé, demandant la démission de Cuomo.

« Je pense qu’il devrait démissionner », a déclaré Biden. « Je comprends que la législature de l’État puisse décider de destituer. Je ne le sais pas avec certitude. »

Qui est la prochaine gouverneure de New York, Kathy Hochul ?

Kathy Hochul est l’actuel lieutenant-gouverneur de New York et devrait remplacer Andrew Cuomo, 63 ans, en tant que gouverneur de New York.

Quand elle le fera, elle deviendra le 57e gouverneur de New York, ainsi que la première femme à occuper ce poste.

L’actuel lieutenant-gouverneur Hochul est d’abord devenu politiquement actif au collège.

Hochul, dont le nom complet est Kathleen Courtney Hochul (prononcé hoh-kuhl), est née et a grandi à Buffalo, New York et a actuellement 62 ans. Elle est titulaire d’un BA de l’Université de Syracuse et d’un diplôme en droit de l’Université catholique d’Amérique à Washington, DC.

Pendant son séjour à Syracuse, elle a mené un boycott de la librairie étudiante « sur des prix élevés… [and] a réussi à faire pression sur l’université pour qu’elle se retire de l’apartheid en Afrique du Sud. »

Après avoir obtenu son JD, elle a brièvement travaillé pour un cabinet d’avocats de DC avant de chercher un travail plus épanouissant en politique.

Hochul se définit comme une « démocrate indépendante ».

Elle a d’abord utilisé le terme pour se décrire lors de sa campagne de 2011 pour le Congrès, faisant référence à son opposition à plusieurs initiatives dirigées par les démocrates, ainsi qu’à son soutien à une résolution approuvée par la National Rifle Association.

Elle est l’une des deux seules démocrates de New York à avoir reçu le soutien de la NRA.

Hochul est marié et a deux enfants.

Pendant son stage à l’Assemblée de l’État, elle a rencontré son mari actuel, William J. Hochul (connu sous le nom de Bill), qui a été nommé procureur des États-Unis pour le district ouest de New York par l’ancien président Barack Obama en 2009.

Ils ont deux enfants ensemble, William et Caitlin, connus de leurs amis sous le nom de Will et Katie. Will est avocat chez Sidley Austin, un cabinet d’avocats à Washington DC. Caitlin est directrice des communications et des relations clients chez Concepts, Inc.

Après avoir prêté serment comme gouverneur, Bill deviendra officiellement le premier premier gentleman de New York.

Hochul assumera ses nouvelles responsabilités lorsque la démission de Cuomo prendra effet dans 14 jours.

Après avoir prêté serment le 24 août 2021, Kathy Hochul exercera les fonctions de gouverneur de l’État de New York jusqu’à l’année prochaine, ce qui aurait été la fin du mandat de Cuomo.

Défenseur de longue date des victimes de violence domestique, Hochul a convenu qu’il était temps pour Cuomo de se retirer.

« C’est la bonne chose à faire et dans le meilleur intérêt des New-Yorkais », a-t-elle déclaré. « En tant que personne qui a servi à tous les niveaux de gouvernement et qui est le prochain dans la ligne de succession, je suis prêt à diriger en tant que 57e gouverneur de l’État de New York. »

En tant qu’ancienne membre du Congrès, la démocrate Kathy Hochul a défendu les droits à l’avortement et le mariage homosexuel.

Pendant son mandat de lieutenant-gouverneur, elle a dirigé une campagne de lutte contre les agressions sexuelles sur les campus universitaires.

Dans le passé, elle a été confrontée à de nombreuses critiques de la part des démocrates pour s’être opposée au droit des immigrants d’obtenir des permis de conduire – une opinion qu’elle n’aurait plus.

Concernant les allégations de harcèlement sexuel, Hochul a jugé le comportement de Cuomo « repoussant ».

« Le harcèlement sexuel est inacceptable dans n’importe quel lieu de travail, et certainement pas dans la fonction publique », a-t-elle déclaré.

Bien que Hochul ait couru aux côtés de Cuomo en 2014, puis à nouveau en 2018, les deux ne se sont pas parlé depuis février.

Pourtant, Cuomo a exprimé une confiance extrême dans la capacité de Hochul à assumer son nouveau rôle.

« Kathy Hochul, ma lieutenante-gouverneure, est intelligente et compétente », a-t-il déclaré lors de son discours de démission. « Cette transition doit être transparente. Nous avons beaucoup de choses à faire. Je suis très inquiet au sujet de la variante Delta, et vous devriez l’être aussi, mais elle peut se mettre à niveau rapidement.

La sénatrice démocrate Kristen Gillibrand a déclaré aux journalistes qu’elle aussi était confiante dans le fait que Kathy Hochul assumerait ce rôle.

Kathy Hochul, a-t-elle déclaré, « sera une gouverneure extraordinaire ».

Hochul, a expliqué Gillibrand, « comprend les complexités et les besoins de notre État ayant été à la fois membre du Congrès et lieutenant-gouverneur au cours des dernières années. Elle est prête et capable et capable d’être une gouverneure extraordinaire, et j’ai hâte de la soutenir et de l’aider alors qu’elle se tourne vers la gouvernance de notre État dans une période très difficile et difficile. »

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop.